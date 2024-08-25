"Ливерпуль" победил "Брентфорд"
"Ливерпуль" одержал свою первую домашнюю победу при Арне Слоте, переиграв "Брентфорд" благодаря голам Луиса Диаса и Мохамеда Салаха — 2:0.
В стартовый состав "красных" был внедрен Ибраима Конате, заменив Джарелла Куансу.
Айвен Тоуни вновь не попал в заявку "пчел". Кин Льюис-Поттер появился вместо Кевина Шаде.
"Ливерпуль" сразу же завладел инициативой. Не преуспев в позиционном футболе, "красные" поймали соперника на контратаке. На 13-й минуте Луис Диас на полном ходу ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот — 1:0.
На 19-й минуте уже Энди Робертсон пытался поразить ближний угол ворот, но на сей раз голкипер "Брентфорда" Марк Флеккен сыграл четко.
Хозяева продолжали оказывать давление, но реальных моментов не создавали. Гости впереди ничего не показывали до 43-й минуты, когда Льюис-Поттер своим ударом проверил Алиссона.
Второй тайм начался с того, что Робертсон подправлял в ворота удар Диогу Жоты через себя, но Флеккен вновь вышел победителем из дуэли с Энди.
На 56-й минуте уже Алиссон показал отличную реакцию, успев вскинуть руки после удара головой Натана Коллинса с близкого расстояния.
После момента Коллинса "Брентфорд" был вынужден отойти назад, потому что "Ливерпуль" принялся отчаянно давить и создавать момент за моментом. Однажды только штанга спасла "пчел".
Давление хозяев зашкаливало, и на 70-й минуте гости дрогнули. Мохамед Салах вошел в штрафную, правее центра, и обводящим ударом послал мяч мимо Флеккена — 2:0.
В остатке матча "красные" доминировал над соперником и при определенном везении могли забить еще, но в итоге ограничились двумя голами.
"Ливерпуль" открыл счет еще на 13-й минуте и долгое время играл с огнем, потому что время от времени "Брентфорд" огрызался. Однако "красные" все-таки смогли забить второй гол, после чего все уже было ясно.
"Ливерпуль" — "Брентфорд". Отчет о матче
25.08.2024 20:25
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Последние комментарии:
Ипсвич 0-2 Убицапуль
Убицапуль 2:0 Брентфорд
Вротвые6анные пенсы шо с вашими ибалами?;)
(ответить)
Впервые за долгое время реально кайфанул от матча Ливерпуля, давно не было таких спокойных, уверенных побед на классе, реализацию бы подправить, но это уже классика.
Но в общем хорошо, в таком темпе если продолжим, то место в топ-4 будет обеспечено как минимум.
YNWA
(ответить)
Матч, который смотрело два землекопа: бабуся, потому что она нетакусик, и виталя, потому что очень хотел подсосать подзалупулю (облизнуть подзалупуль). Карликовая армяшка гимли тем временем пересматривала сегодняшний матч Щолсей.
Ну, и вишенка на торте: признание витали, что он на страпоне (уже даже не скрывает)
25.08.2024 20:32 #
takernotagiver
С победой Ливерпуль, пидрал1к1 на страпоне
Источник: http://fapl.ru/posts/109595/?c=1
(ответить)
Вротвые6анные пенсы ахахахахаха
(ответить)
Четверка уже сформирована, никакой интриги
(ответить)
Давно мечтаl о таком периоде в Livерпуле..
Предсказуемом, чётком, без лишних эмоций работе красной машины.
Я понял почему Клорр ушел... Он именно этого хотел.
Чтобы пришел холодный тренер с трезвым умом.
Спасибо Юрген, что пришел когда надо и ушел когда надо!
YNWA!
(ответить)
Красиво пидралик сакер обсосал лузерхуйню с ног до головы, а в очном матче будет хуями крыть за всё хорошее и нехорошее)
(ответить)
Пока норм. Но резервисты не айс. Едем дальше.
(ответить)
Челси надо вбухать еще лярд, чтобы на классе играть как Ливерпуль, Арсенал и Сити. И то, не уверен)
(ответить)
солидная игра, как всегда самое интересное во втором тайме. Гравенберх приятно удивляет в роли цопника
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п1драл1к сыпит комплименты лузерхую )) ахахах как же это потешно, особенно вспоминая как он с фелисой зарубился
до первого очного матча или общего интереса в борьбе за 4-ое место апл)
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После бей-беги и сумбурного футбола от пенсов матч Ливерпуля был шедевром игровой мысли
(ответить)
подзалупаль кинул кость своим фанатам, а те и рады ее облизать
(ответить)
КОРОЛИ!
(ответить)
Жесть Слот дал в рот дрочидле и пидорастерке, а те просят еще
(ответить)
С победой Ливерпуль, пидрал1к1 на страпоне
(ответить)
Если более развёрнуто, достойная игра от Ливерпуля в полноги. Такие игры и демонстрируют класс команд и даже несмотря на то, что прошло только два тура и нового тренера, Ливерпуль выглядит как претендент на второе место.
Первое всё же Арсенал должен забирать, справедливость за два предыдущих сезона восторжествует. Мешки будут в Чемпионшипе играть.
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С победой , КНЯЗИ!!!
КНЯЗИ будут на троне!!!
пидрал1к1 на страпоне!!!
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Убедительная игра от красных.
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Где будем праздновать чемпик!?
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