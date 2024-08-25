"Ливерпуль" победил "Брентфорд"

"Ливерпуль" одержал свою первую домашнюю победу при Арне Слоте, переиграв "Брентфорд" благодаря голам Луиса Диаса и Мохамеда Салаха — 2:0.

В стартовый состав "красных" был внедрен Ибраима Конате, заменив Джарелла Куансу.



Айвен Тоуни вновь не попал в заявку "пчел". Кин Льюис-Поттер появился вместо Кевина Шаде.



"Ливерпуль" сразу же завладел инициативой. Не преуспев в позиционном футболе, "красные" поймали соперника на контратаке. На 13-й минуте Луис Диас на полном ходу ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот — 1:0.



На 19-й минуте уже Энди Робертсон пытался поразить ближний угол ворот, но на сей раз голкипер "Брентфорда" Марк Флеккен сыграл четко.



Хозяева продолжали оказывать давление, но реальных моментов не создавали. Гости впереди ничего не показывали до 43-й минуты, когда Льюис-Поттер своим ударом проверил Алиссона.



Второй тайм начался с того, что Робертсон подправлял в ворота удар Диогу Жоты через себя, но Флеккен вновь вышел победителем из дуэли с Энди.



На 56-й минуте уже Алиссон показал отличную реакцию, успев вскинуть руки после удара головой Натана Коллинса с близкого расстояния.



После момента Коллинса "Брентфорд" был вынужден отойти назад, потому что "Ливерпуль" принялся отчаянно давить и создавать момент за моментом. Однажды только штанга спасла "пчел".



Давление хозяев зашкаливало, и на 70-й минуте гости дрогнули. Мохамед Салах вошел в штрафную, правее центра, и обводящим ударом послал мяч мимо Флеккена — 2:0.



В остатке матча "красные" доминировал над соперником и при определенном везении могли забить еще, но в итоге ограничились двумя голами.



"Ливерпуль" открыл счет еще на 13-й минуте и долгое время играл с огнем, потому что время от времени "Брентфорд" огрызался. Однако "красные" все-таки смогли забить второй гол, после чего все уже было ясно.



"Ливерпуль" — "Брентфорд". Отчет о матче