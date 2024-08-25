Мареска: "Могу судить игру Мадуэке, а не поведение"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался по поводу оскорбительного сообщения своего вингера Нони Мадуэке перед выездом к "Вулверхэмптону".

"Все, что связано с этим местом, является дерьмом", — написал Мадуэке в инстаграме в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги в Вулверхэмптоне".



Мадуэке был встречен гулом негодования на "Молинью", что не помешало Нони сделать хет-трик и помочь "Челси" одержать победу со счетом 2:6.



Мареска не берет судить поведение Мадуэке, но игрой 22-летнего англичанина Энцо очень даже доволен.



"Если честно, я не знал, мне только сейчас рассказали об этом. До матча я не знал об этом сообщении Нони в социальной сети".



"Я могу судить игру Нони, и она была великолепна — не только во втором тайме, но и в первом".



"С первого дня здесь я говорю, что он является того рода вингером, как мне нравится. Он очень упорно трудится. Лучшая вещь в том, как он оборонялся. После 90 сыгранных минут, когда "Вулверхэмптон" шел в контратаку, он возвращался назад".



"Он обладает тем настроем, как я требую от игроков, и он проявляет себя".



"Я того рода человек, который доверяет людям. Думаю, достаточно зрелые люди сами понимают, какое поведение является корректным, а какое — нет".



"В данном случае, думаю, Нони достаточно зрел, чтобы понять, что он сделал корректно, а что — нет", — цитирует Мареску Evening Standard.