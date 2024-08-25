Мареска: "Могу судить игру Мадуэке, а не поведение"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался по поводу оскорбительного сообщения своего вингера Нони Мадуэке перед выездом к "Вулверхэмптону".
"Все, что связано с этим местом, является дерьмом", — написал Мадуэке в инстаграме в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги в Вулверхэмптоне".
Мадуэке был встречен гулом негодования на "Молинью", что не помешало Нони сделать хет-трик и помочь "Челси" одержать победу со счетом 2:6.
Мареска не берет судить поведение Мадуэке, но игрой 22-летнего англичанина Энцо очень даже доволен.
"Если честно, я не знал, мне только сейчас рассказали об этом. До матча я не знал об этом сообщении Нони в социальной сети".
"Я могу судить игру Нони, и она была великолепна — не только во втором тайме, но и в первом".
"С первого дня здесь я говорю, что он является того рода вингером, как мне нравится. Он очень упорно трудится. Лучшая вещь в том, как он оборонялся. После 90 сыгранных минут, когда "Вулверхэмптон" шел в контратаку, он возвращался назад".
"Он обладает тем настроем, как я требую от игроков, и он проявляет себя".
"Я того рода человек, который доверяет людям. Думаю, достаточно зрелые люди сами понимают, какое поведение является корректным, а какое — нет".
"В данном случае, думаю, Нони достаточно зрел, чтобы понять, что он сделал корректно, а что — нет", — цитирует Мареску Evening Standard.
25.08.2024 20:00
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Похоже на ситуацию, когда сотрудник наваливает кучу на стол боссу, потом идёт и хорошо делает свою работу, а босс такой: "Ооо, какой молодец.. омням...ты такьхорошо потрудился... омням..."
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