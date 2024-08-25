Мадуэке: "Палмер — холод, а я — огонь"

Вингер "Челси" Нони Мадуэке высказался насчет своей связки с Коулом Палмером после победы 2:6 над "Вулверхэмптоном".

Именно Мадуэке стал главным героем воскресного матча Премьер-Лиги на "Молинью", причем все три своих гола Нони забил с передач Палмера.



Мадуэке рад, что у него есть такой партнер по раздевалке. При этом победа команды для Нони важнее, чем собственное достижение.



"Он — холод, а я — огонь, поэтому мы хорошо сочетаемся. Он всегда способен отдать пас в правильное время. Мне нравится получать мяч на пространстве, обыгрывать людей и созидать. К счастью, сегодня у меня получилось".



"С первым голом мне немного повезло. Второй — целиком заслуга Коулп Палмера. После его великолепной передачи мне просто оставалось пробить по мячу. Я доволен хет-триком, но еще больше тем, что мы выиграли матч", — цитирует Мадуэке BBC.