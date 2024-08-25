Мадуэке: "Палмер — холод, а я — огонь"

Коул Палмер и Нони Мадуэке Вингер "Челси" Нони Мадуэке высказался насчет своей связки с Коулом Палмером после победы 2:6 над "Вулверхэмптоном".

Именно Мадуэке стал главным героем воскресного матча Премьер-Лиги на "Молинью", причем все три своих гола Нони забил с передач Палмера.

Мадуэке рад, что у него есть такой партнер по раздевалке. При этом победа команды для Нони важнее, чем собственное достижение.

"Он — холод, а я — огонь, поэтому мы хорошо сочетаемся. Он всегда способен отдать пас в правильное время. Мне нравится получать мяч на пространстве, обыгрывать людей и созидать. К счастью, сегодня у меня получилось".

"С первым голом мне немного повезло. Второй — целиком заслуга Коулп Палмера. После его великолепной передачи мне просто оставалось пробить по мячу. Я доволен хет-триком, но еще больше тем, что мы выиграли матч", — цитирует Мадуэке BBC.


Метки Вулверхэмптон, Мадуэке, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 370

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  1. division 25.08.2024 19:07 # division
    Ну что за лев этот тигр

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  2. liverpyl 25.08.2024 19:04 # liverpyl
    палмер санина каторой тущат огонь

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