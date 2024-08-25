Хет-трик Мадуэке помог "Челси" разгромить "Вулверхэмптон"

Хет-трик Нони Мадуэке помог "Челси" разгромить на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 2:6.

Наставник "волков" Гари О'Нил ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, снарядив вместе Матеуса Кунью вместо Родригу Гомеша.



По сравнению с поражением 0:2 от "Манчестер Сити" в старте у "синих" вышли Михаил Мудрик и Нони Мадуэке, заменив Ромео Лавиа и Кристофера Нкунку.



Уже на второй минуте Мадуэке отметился ударом с острого угла, но Жозе Са выручил хозяев. Был назначен угловой, после подачи которого Кунья неудачно скинул мяч к дальней штанге, где результативно сыграл головой Николас Джексон — 0:1.



На 10-й минуте уже "Вулверхэмптон" мог забить после углового, однако удар головой Йерсона Москеры оказался слегка неточным, задев штангу со внешней стороны.



"Волки" активно искали ответный гол, что оставляло их сопернику возможности для контратак. На 16-й минуте Кунья поразил ворота Роберта Санчеса, но при этом угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.



Хозяева были настойчивы и на 27-й минуте все-таки сравняли счет. Райан Аит-Нури протащил мяч до подступов к штрафной, после чего отдал налево Кунье, а тот пробил в касание — 1:1.



На 42-й минуте Кунья мог вывести "Вувелхэмптон" вперед, однако его удар приняла на себя перекладина ворот Санчеса.



Несмотря на игровое преимущество, "волки" регулярно совершали огрехи в обороне, и это обернулось для них вторым пропущенным голом. Коул Палмер забросил мяч за шиворот покинувшему свои ворота Жозе Са — 1:2.



Но на шестой добавленной минуте к первому тайму счет снова стал равным. Аит-Нури навесил со штрафного, Тоти Гомеш сделал скидку головой, а Йорген Ларсен пробил ногой с границы вратарской — 2:2.



Второй тайм тоже начался с быстрого гола. Мадуэке получил передачу от Палмера на правом краю штрафной площади и пробил с рикошетом от Аит-Нури — 2:3.



На сей раз "Челси" не стал отдавать инициативу, поведя в счете. "Синие" были активны и на 58-й минуте Мадуэке забил, как под копирку. Правда, на сей раз без рикошета — 2:4.



А на 63-й минуте Мадуэке оформил хет-трик. Палмер снова сделал передачу на правый край штрафной, Нони подработал мяч и пробил — 2:5.



Хозяева уже практически не сопротивлялись. На 78-й минуте Марио Лемина поразил ворота Санчеса, пробив по летящему мячу из пределов штрафной, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



На 80-й минуте "Челси" развил свое преимущество благодаря двум вышедшим на замену игрокам. Педру Нету с левого края сделал передачу в центр на Жоау Фелиша, а тот пробил в касание — 2:6.



Несмотря на огрехи в обороне, "Вулверхэмптон" переигрывал своего соперника в первом тайме, но во втором "волки" совершенно упустили контроль над игрой, что обернулось для них крупным поражением.



"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче