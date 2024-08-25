Хет-трик Мадуэке помог "Челси" разгромить "Вулверхэмптон"
Хет-трик Нони Мадуэке помог "Челси" разгромить на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 2:6.
Наставник "волков" Гари О'Нил ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, снарядив вместе Матеуса Кунью вместо Родригу Гомеша.
По сравнению с поражением 0:2 от "Манчестер Сити" в старте у "синих" вышли Михаил Мудрик и Нони Мадуэке, заменив Ромео Лавиа и Кристофера Нкунку.
Уже на второй минуте Мадуэке отметился ударом с острого угла, но Жозе Са выручил хозяев. Был назначен угловой, после подачи которого Кунья неудачно скинул мяч к дальней штанге, где результативно сыграл головой Николас Джексон — 0:1.
На 10-й минуте уже "Вулверхэмптон" мог забить после углового, однако удар головой Йерсона Москеры оказался слегка неточным, задев штангу со внешней стороны.
"Волки" активно искали ответный гол, что оставляло их сопернику возможности для контратак. На 16-й минуте Кунья поразил ворота Роберта Санчеса, но при этом угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.
Хозяева были настойчивы и на 27-й минуте все-таки сравняли счет. Райан Аит-Нури протащил мяч до подступов к штрафной, после чего отдал налево Кунье, а тот пробил в касание — 1:1.
На 42-й минуте Кунья мог вывести "Вувелхэмптон" вперед, однако его удар приняла на себя перекладина ворот Санчеса.
Несмотря на игровое преимущество, "волки" регулярно совершали огрехи в обороне, и это обернулось для них вторым пропущенным голом. Коул Палмер забросил мяч за шиворот покинувшему свои ворота Жозе Са — 1:2.
Но на шестой добавленной минуте к первому тайму счет снова стал равным. Аит-Нури навесил со штрафного, Тоти Гомеш сделал скидку головой, а Йорген Ларсен пробил ногой с границы вратарской — 2:2.
Второй тайм тоже начался с быстрого гола. Мадуэке получил передачу от Палмера на правом краю штрафной площади и пробил с рикошетом от Аит-Нури — 2:3.
На сей раз "Челси" не стал отдавать инициативу, поведя в счете. "Синие" были активны и на 58-й минуте Мадуэке забил, как под копирку. Правда, на сей раз без рикошета — 2:4.
А на 63-й минуте Мадуэке оформил хет-трик. Палмер снова сделал передачу на правый край штрафной, Нони подработал мяч и пробил — 2:5.
Хозяева уже практически не сопротивлялись. На 78-й минуте Марио Лемина поразил ворота Санчеса, пробив по летящему мячу из пределов штрафной, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
На 80-й минуте "Челси" развил свое преимущество благодаря двум вышедшим на замену игрокам. Педру Нету с левого края сделал передачу в центр на Жоау Фелиша, а тот пробил в касание — 2:6.
Несмотря на огрехи в обороне, "Вулверхэмптон" переигрывал своего соперника в первом тайме, но во втором "волки" совершенно упустили контроль над игрой, что обернулось для них крупным поражением.
"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче
25.08.2024 18:00
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Последние комментарии:
Скучноватый первый тайм. Как то не понятно, за счет чего Слот собирается взламывать оборону.
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Где слэш?! Давно не заходил сюда.
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Просто конченный тухляк и ватокат в исполнении картонки, такое гавно я даже под пельмешки не могу смотреть, особенно на контрамте великолепнейшего матча Челси. Мне действительно жаль болельщиков лузерки, смотреть такое каждую неделю это настоящая пытка
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Честно говоря я буду больше рад, если Челси купит заща добротного, чем Оссимхена.
Я не думаю что ОСимхен прям щас сильно забустит эту команду. В атаке итак хватает вариантов
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Найк походу в этом сезоне всем говно форму подогнал. Блять, кровь из глаз. Быстрее бы адик вернулся.
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Слот вызывает уважение. Хорошему тренеру не нужны пачки новых игроков
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Вот же свистун на судейке.
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Пока видим только барнаульского пидралю, который бегает по всей этой теме и оправдывается лично каждому.
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PENSY смотрят матч ЛФК в 8к!
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Первая разгромная победа Челси над ослабленным аутсайдером, который не удосужился найти равноценные замены ушедшим игрокам и глоры Челси уже видят их чемпионами в этом сезоне)
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дефолт в подставной аплке
все знают что лузерхуй хорош в контрах, и как они забивают гол? конечно же выбегают 2 в 2 с центра поля. Интересно сколько забашляли брентфорду
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каждый год takernotagiver пишет, что он не ноулайфер, но при этом настрочил уже 20 тыс. комментариев.
по 17 комментов в день пишет, молодой бухгалтер.
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Ухихихи
«Увезли в один конец», – Командира штурмовиков ВС РФ хотят самого кинуть в штурм из-за видео, которое он записал для близких своих подчиненных
В середине июля неизвестные слили в сеть видео, на котором командир бывших зеков из «Шторма» 138-й бригады, житель Курска Евгений Зарубин эмоционально рассказывает о потерях во время штурма Волчанска (Харьковская область). «Из 46 человек вывел 30, братья многие полегли. Простите, кого не сберег», – говорил на видео Зарубин. Тогда ASTRA нашла Зарубина по его лицу и узнала у военного, что слитое в сеть видео было снято еще в июне. После того, как видео разошлось в сети, командование потребовало от Зарубина записать опровержение (2 видео).
В конце июля Зарубина (его позывной — «Курсай») объявили самовольно оставившим часть. Ориентировку с его данными развесили в Курске и области.
От сослуживца Зарубина ASTRA узнала подробности о судьбе командира «Шторма». По словам источника, раньше Зарубин жаловался на отсутствие наград и боевых выплат. А после того, как неизвестные слили в интернет видео про потери, командование начало его прессовать. В июле Зарубина вместе с его подчиненным Сергеем (позывной «Ветер») выписали из госпиталей. Оба мужчины считали, что они не долечились – так, у Зарубина после службы начались проблемы с ногой, ему должны были вставить в нее пластину. Военных обещали отправить на дальнейшую госпитализацию, но вместо этого обвинили в самоволке.
По данным источника ASTRA, после этого военных избили и поместили в яму. Их угрожали отправить под трибунал. Далее обоих с мешками на головах вывезли в неизвестном направлении. По предварительной информации, «Ветер» мог уже погибнуть в штурме. Перед этим его избили. По утверждению источника, в этом принимал участие военный с позывным «Разведка».
Связи с самим Евгением Зарубиным сейчас нет, его судьба неизвестна. «Увезли в один конец», – рассказал собеседник ASTRA.
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Пидралик оправдывается? Пидралик комплексует? Пидралик боится? Сколько коранов сегодня перецеловал пидралик?
А что по этому поводу думает армянская, карликовая чурка фелиса?
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Наконец матч достойной команды сегодня, а не сборища недоразумений Боули)
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КНЯЗИ!!!
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Голяссо!
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takernotagiver - п1дралик
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У Челси только 3 союзника - Винипух, Паласх и Валмин. Всем хейтерам на зло!!! С победой нас!
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С победой пацаны! Спокойно идем в титулу
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