"Наполи" согласовал покупку Мактоминея
Итальянский "Наполи" согласовал приобретение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея.
По информации The Athletic, "Юнайтед" согласился отпустить 27-летнего Мактоминея в "Наполи" за 30 миллионов евро (25.4 млн. фунтов).
Также "красным дьяволам" будет положена доля от последующей перепродажи игрока сборной Шотландии клубом Серии А.
"Наполи" еще предстоит достичь договоренности с самим Мактоминеем, у которого остается один год по контракту с "Юнайтед" плюс опция продления на 12 месяцев.
Трансфер Мактоминея может открыть дверь к переходу полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте в "Юнайтед".
25.08.2024 17:00
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Ну чё лысый, этот сезон определяющий
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