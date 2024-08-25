"Наполи" согласовал покупку Мактоминея

Итальянский "Наполи" согласовал приобретение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея.

По информации The Athletic, "Юнайтед" согласился отпустить 27-летнего Мактоминея в "Наполи" за 30 миллионов евро (25.4 млн. фунтов).



Также "красным дьяволам" будет положена доля от последующей перепродажи игрока сборной Шотландии клубом Серии А.



"Наполи" еще предстоит достичь договоренности с самим Мактоминеем, у которого остается один год по контракту с "Юнайтед" плюс опция продления на 12 месяцев.



Трансфер Мактоминея может открыть дверь к переходу полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте в "Юнайтед".