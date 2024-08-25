Дара О'Ши стал 11-м новичком "Ипсвича"

"Ипсвич" совершил свое 11-е приобретение этим летом, заполучив защитника "Бернли" Дару О'Ши.

О'Ши заключил с "Ипсвичем" пятилетний контракт и последовал за вингером Джеком Кларком, переход которого из "Сандерленда" за 20 миллионов фунтов "трактористы" подтвердили накануне.



Трансфер 25-летнего игрока сборной Ирландии оценивается BBC в 15 млн. фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.



О'Ши является продуктом академии "Вест Бромвича", за который он сыграл свыше 100 матчей до своего ухода в "Бернли" за 7 млн. фунтов в июне 2023.



Всего О'Ши провел 35 матчей за "Бернли", включая один в стартовавшем сезоне. При этом Дара забил четыре гола за "бордовых".