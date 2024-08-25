Стейвли собирается купить долю в "Тоттенхэме"
Бывший совладелец "Ньюкасла" Аманда Стейвли собирается приобрести долю в "Тоттенхэме".
В июле "Ньюкасл" официально подтвердил уход Стейвли, которая покинула должность директора и продала Суверенному фонду Саудовской Аравии свои акции, которыми они владела вместе с супругом Мехрдадом Годусси.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, теперь Стейвли собирается купить долю в "Тоттенхэме". Для этого Аманде удалось привлечь "серьезные деньги" от частных инвесторов и с Ближнего Востока.
"Тоттенхэм, оцениваемый Forbes в 2.42 млрд. фунтов, давно пытается привлечь инвестиции, которые бы позволили "шпорам" соперничать с грандами Премьер-Лиги в финансовом отношении.
Добавим, в 2008 году Стейвли также помогла шейху Мансуру из Абу-Даби купить "Манчестер Сити".
25.08.2024 15:00
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