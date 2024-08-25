Хау не исключает продажу Гордона

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау не стал исключать продажу нападающего Энтони Гордона в остатке летнего трансферного окна.

В июне "Ливерпуль" уже пытался переманить Гордона, надеясь воспользоваться проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей, однако "сороки" решили свои проблемы по-другому.



Несмотря на это, время от времени появляются слухи, что "Ливерпуль" предпримет новую попытку заполучить Гордона, и Хау не может обещать, что Энтони непременно останется в "Ньюкасле".



"Я слишком давно в игре, чтобы делать такие заявления. Я лишь скажу, что со своей стороны и со стороны клуба мы сделаем все возможное, чтобы сохранить своих лучших игроков, но я не являюсь предсказателем будущего. Будучи тренерами, мы учимся мириться с этим, потому что мы должны. Это не идеально, и много всего происходит", — цитирует Хау Daily Express.