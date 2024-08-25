Мадуэке назвал "Вулверхэмптон" "дерьмом"

Вингер "Челси" Нони Мадуэке назвал "Вулверхэмптон", против которого его команда играет в воскресенье, "дерьмом".

Так и не сыграв ни минуты против "Манчестер Сити" в первом туре Премьер-Лиги, Мадуэке отметился результативным появлением на замену против "Серветта" в Лиге Конференций посреди недели.



Гол против "Серветта" дает Мадуэке надежду получить игровые минуты против "Вулверхэмптона" в воскресенье, однако теперь Нони может ждать не самый дружелюбный прием на "Молинью".



"Все, что связано с этим местом, является дерьмом", — гласит сообщение, опубликованное 22-летним англичанином в инстаграме в субботу вечером.



Мадуэке быстро опомнился и удалил это сообщение, объяснив, что выбрал для публикации не тот аккаунт.



"Черт, не тот аккаунт в инстаграме... Вы слишком быстрые", — объясняет Нони.



