Мадуэке назвал "Вулверхэмптон" "дерьмом"

Нони Мадуэке Вингер "Челси" Нони Мадуэке назвал "Вулверхэмптон", против которого его команда играет в воскресенье, "дерьмом".

Так и не сыграв ни минуты против "Манчестер Сити" в первом туре Премьер-Лиги, Мадуэке отметился результативным появлением на замену против "Серветта" в Лиге Конференций посреди недели.

Гол против "Серветта" дает Мадуэке надежду получить игровые минуты против "Вулверхэмптона" в воскресенье, однако теперь Нони может ждать не самый дружелюбный прием на "Молинью".

"Все, что связано с этим местом, является дерьмом", — гласит сообщение, опубликованное 22-летним англичанином в инстаграме в субботу вечером.

Мадуэке быстро опомнился и удалил это сообщение, объяснив, что выбрал для публикации не тот аккаунт.

"Черт, не тот аккаунт в инстаграме... Вы слишком быстрые", — объясняет Нони.

Нони Мадуэке


Метки Вулверхэмптон, Мадуэке, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 475

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  1. closer 25.08.2024 12:17 # closer
    Да они там всех все и по любому поводу так называют
    Нашло из чего новость раздуть

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  2. meshuggah 25.08.2024 12:16 # meshuggah
    С подзалупалем перепутал

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  3. peinpein 25.08.2024 12:16 # peinpein
    Волкииии вперед!!!!!!!!

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