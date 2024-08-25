Алиссон не видит проблемы в интересе "Ливерпуля" к Мамардашвили

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что не видит проблемы в интересе своего клуба к стражу ворот испанской "Валенсии" Георгию Мамардашвили.

На этой неделе появилась информация, что "Ливерпуль" находится на пороге покупки Мамардашвили за 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов), собираясь оставить 23-летнего грузина в "Валенсии" на сезон 2024/25.



Алиссон, которому в октябре исполнится 32, рассматривает этот интерес как долгосрочное планирование "Ливерпуля", но в то же время бразилец считает, что его пока рано отправлять на пенсию.



"Клуб должен готовиться к будущему. Мы не будем здесь вечно, я старею. Нет, для голкипера я все еще молод, у меня много энергии, я все еще многое могу дать этому клубу, и я хочу дать этому клубу как можно больше".



"Но они должны готовиться к будущему. Они готовятся и будут готовиться. Это касается и других позиций. У нас так много важных игроков с истекающими контрактами, и клуб должен самоорганизоваться", — цитирует Алиссона The Guardian.