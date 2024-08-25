Невилл: "Арсенал" стал командой-тяжеловесом"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что победа 0:2 над "Астон Виллой" является свидетельством возросшей мощи "Арсенала".

Дважды проиграв "Вилле" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, накануне "Арсенал" взял реванш у команды своего бывшего наставника Унаи Эмери.



И та манера, в которой "Арсенал" одержал победу на "Вилла Парк", произвела сильное впечатление на Невилла.



"Думаю, эта победа является заявлением о намерениях. То, что случилось в этих двух матчах прошлого сезона, хорошо известно, и мы заранее думали, что это будет великолепный матч".



"Мы думали, это будет тяжело, это будет настоящим испытанием для "Арсенала", потому что "Вилла" — хорошая команда".



"Оборонительную статистику "Арсенала" нельзя отрицать. И это не только благодаря Давиду Райе, потому что сперва тебе нужно пройти эту очень, очень хорошую оборону, эту пару центральных защитников и полузащиту. Также их команда великолепно держит строй".



"Мне действительно нравится, что делает команда Микеля Артеты, когда они высоко прессингуют или глубоко обороняются. Их нельзя назвать командой, которая использует высокий прессинг. Они могут это делать, но также они могут играть глубоко, адаптируя свой стиль игры под то, как складывается матч".



"Теперь Артета обладает действительно сильным подбором игроков в "Арсенале". В заключительные 24 минут они оказались подвергнуты давлению с помощью стандартов, но они очень хорошо справились. Теперь они являются командой-тяжеловесом", — сообщил Невилл Sky Sports.