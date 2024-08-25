Артета: "Троссард был расстроен"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что Леандро Троссард был расстроен его решением не включать бельгийского вингера в стартовый состав на победный матч против "Астон Виллы" (0:2).

29-летний Троссард стал одним из героев субботнего матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк", открыв счет во втором тайме спустя менее чем две минуты после своего выхода на замену.



Изначально Артета предпочел видеть Габриэля Мартинелли в стартовом составе, а не Троссарда, однако Микель смог почувствовать, что это только подстегнуло Леандро.



"Когда тебя не включают в состав, есть определенные способны отреагировать на это. Лео был расстроен, но он был расстроен и показал на поле, насколько он хорош, а не так, что он был расстроен и вышел на поле отбывать номер. Это огромное качество".



"А когда ты включаешь его в стартовый состав, он делает ровно то же самое. Это большое послание и большой пример для остальной команды и для меня. Мы обладаем двумя отличными левыми вингерами, а также Рис Нелсон способен сыграть на этой позиции, поэтому конкуренция есть всегда, и ты заранее знаешь, что получишь высокий уровень", — цитирует Артету The Telegraph.