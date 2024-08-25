Директор "Баварии" раскритиковал трансферную политику "Челси"

Директор "Баварии" Макс Эберль раскритиковал трансферную политику "Челси".

На старте нового сезона "Челси" оказался в ситуации, когда имеет в своем распоряжении более четырех десятков игроков. "Синим" даже пришлось забрать игровые номера у Трево Чалобы и Рахима Стерлинга, чтобы передать их своим новичкам Жоау Фелишу и Педру Нету.



Комментируя решение своего клуба продать защитника Маттейса Де Лигта в "Манчестер Юнайтед", Эберль заявил, что политика вроде "Челси" чужеродна для "Баварии".



"Вы как клуб должны где-нибудь брать деньги. Вы не можете начинать сезон с 35 игроками — или с 45 игроками, как "Челси". Потому что иначе тренеру будет сложно с ними управиться. Иначе вам придется воровать игровые номера, но у нас в "Баварии" так не принято".



"Мы потратили деньги на Олисе, Палинью, Хироки. Эти деньги нужно где-нибудь взять. Я понимаю, что есть любимчики фанатов, но мы не принимаем решений, исходя из того, являются ли игроки любимчиками фанатов. Мы приняли свои решения насчет обороны вместе с Компани. Мы хотели левоногого защитника, и поэтому мы купили Хироки", — цитирует Эберля Football.London.