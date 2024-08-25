Голкипер "Ливерпуля" Алиссон подтвердил, что отверг интерес из Саудовской Аравии этим летом.

По словам Алиссона, он действительно контактировал с саудитами, однако стороны так и не сели за стол переговоров.



Дело в том, что 31-летний бразилец полностью сосредоточен на "Ливерпуле", с которым у него есть контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.



"Я хочу остаться верным своему контракту, отработать свой контракт или заключить новый. Я по-настоящему счастлив здесь. Моя семья счастлива".



"Я так и не дошел до того этапа, чтобы обсуждать зарплату. Интерес был — когда ты слышишь, какие цифры получают другие игроки (в Саудовской Аравии), это слегка влечет. Это нормально".



"В конце концов ты играешь в футбол, потому что любишь его, потому что тебе это нравится, но это является нашей профессией, и мы хотим получить максимальную отдачу от этих лет. Я открыт к этому (Саудовской Аравии), но сейчас не время. Я по-настоящему сосредоточен на вещах, которые нам нужно делать здесь в "Ливерпуле", и пока у меня есть контракт, мой фокус будет здесь".



"Если "Ливерпуль" будет заинтересован обсудить интерес ко мне, тогда это другой разговор. Но в это время, в это окно я сосредоточен на своей работе и своей жизни здесь", — цитирует Алиссона The Guardian.