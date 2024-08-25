2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 25 сентября, тремя поединками завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — НЬЮКАСЛ 16:00



"Борнмут" не проигрывал первый домашний матч в семи предыдущих сезонах. "Ньюкасл" может впервые с кампании 1997/98 стартовать в Премьер-Лиге с двух побед кряду. "Вишенки" выиграли лишь одну из девяти последних встреч с "сороками" в высшем дивизионе (5 ничьих, 3 поражения).



Дебютировать за "Борнмут" готов Эванилсон, рекордное приобретение клуба. Маркос Сенеси восстановился после болезни.



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер приступает к трехматчевой дисквалификации. Джамаал Ласселлс, Свен Ботман и Льюис Майли отсутствуют с серьезными травмами. Этим матчем Сандро Тонали завершит свою 10-месячную дисквалификацию.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вулверхэмптон" впервые за три года потерпел четыре поражения подряд в Премьер-Лиге. "Челси" пропускал в каждом из 18 последних выездных матчей с учетом всех соревнований. "Волки" выиграли все три последние встречи с "синими" в Премьер-Лиге — столько же побед было в 17 предыдущих (4 ничьи, 10 поражений).



Защитник "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду дисквалифицирован. Леон Чивоме и Саша Калайджич травмированы.



К повторному дебюту за "Челси" готов Жоа Фелиш. Рис Джеймс по-прежнему дисквалифицирован.



ЛИВЕРПУЛЬ — БРЕНТФОРД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" ни разу не проиграл свой первый домашний матч Премьер-Лиги в 20 предыдущих сезонах. "Брентфорд" одержал четыре победы в семи последних поединках чемпионата — на одну больше, чем в 21 предыдущем (4 ничьи, 14 поражений). "Красные" выиграли все пять последних домашних встреч с "пчелами", ни разу не пропустив.



Защитник "Ливерпуля" Джарелл Куанса под вопросом из-за полученного на тренировке повреждения.



Нападающий Айвен Тоуни может сыграть за "Брентфорд", несмотря на трансферные слухи. Аарон Хики, Рико Генри, Джош Дасилва и Игорь Тиаго остаются в лазарете.