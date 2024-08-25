2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 25 сентября, тремя поединками завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БОРНМУТ — НЬЮКАСЛ 16:00
"Борнмут" не проигрывал первый домашний матч в семи предыдущих сезонах. "Ньюкасл" может впервые с кампании 1997/98 стартовать в Премьер-Лиге с двух побед кряду. "Вишенки" выиграли лишь одну из девяти последних встреч с "сороками" в высшем дивизионе (5 ничьих, 3 поражения).
Дебютировать за "Борнмут" готов Эванилсон, рекордное приобретение клуба. Маркос Сенеси восстановился после болезни.
Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер приступает к трехматчевой дисквалификации. Джамаал Ласселлс, Свен Ботман и Льюис Майли отсутствуют с серьезными травмами. Этим матчем Сандро Тонали завершит свою 10-месячную дисквалификацию.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Вулверхэмптон" впервые за три года потерпел четыре поражения подряд в Премьер-Лиге. "Челси" пропускал в каждом из 18 последних выездных матчей с учетом всех соревнований. "Волки" выиграли все три последние встречи с "синими" в Премьер-Лиге — столько же побед было в 17 предыдущих (4 ничьи, 10 поражений).
Защитник "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду дисквалифицирован. Леон Чивоме и Саша Калайджич травмированы.
К повторному дебюту за "Челси" готов Жоа Фелиш. Рис Джеймс по-прежнему дисквалифицирован.
ЛИВЕРПУЛЬ — БРЕНТФОРД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" ни разу не проиграл свой первый домашний матч Премьер-Лиги в 20 предыдущих сезонах. "Брентфорд" одержал четыре победы в семи последних поединках чемпионата — на одну больше, чем в 21 предыдущем (4 ничьи, 14 поражений). "Красные" выиграли все пять последних домашних встреч с "пчелами", ни разу не пропустив.
Защитник "Ливерпуля" Джарелл Куанса под вопросом из-за полученного на тренировке повреждения.
Нападающий Айвен Тоуни может сыграть за "Брентфорд", несмотря на трансферные слухи. Аарон Хики, Рико Генри, Джош Дасилва и Игорь Тиаго остаются в лазарете.
25.08.2024 06:00
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КНЯЗИ будут на троне!!!
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