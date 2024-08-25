"Ипсвич" приобрел Джека Кларка

Джек Кларк Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" объявил о приобретении вингера "Сандерленда" Джека Кларка.

Кларк заключил с "Ипсвичем" пятилетний контракт, став уже 10-м приобретением "трактористов" в это трансферное окно.

BBC оценивает трансфер 23-летнего англичанина, воспитанника академии "Лидса", в 20 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

За два с половиной года в "Сандерленде" Кларк забил 25 голов и отдал 17 результативных передач в 87 матчах чемпионата.


Метки Ипсвич, Кларк, Сандерленд, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2024 00:05

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