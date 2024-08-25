"Ипсвич" приобрел Джека Кларка

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" объявил о приобретении вингера "Сандерленда" Джека Кларка.

Кларк заключил с "Ипсвичем" пятилетний контракт, став уже 10-м приобретением "трактористов" в это трансферное окно.



BBC оценивает трансфер 23-летнего англичанина, воспитанника академии "Лидса", в 20 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



За два с половиной года в "Сандерленде" Кларк забил 25 голов и отдал 17 результативных передач в 87 матчах чемпионата.