Артета допускает, что "Арсенал" еще кого-нибудь купит
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб еще может кого-нибудь приобрести в остатке летнего трансферного окна.
В субботнем матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" Артета не мог рассчитывать на нападающего Габриэля Жезуса, у которого, по словам Микеля, возникла "небольшая проблема с пахом".
Поэтому Артета держит руку на пульсе, после победы 0:2 подтвердив, что "канониры" могут дополнительно укрепить свой состав в оставшиеся до следующей пятницы дни.
"Мы по-настоящему довольны составом, которым располагаем. Это правда, что Габби Жезус получил травму, нам его не хватает, и мы слегка испытываем дефицит игроков, но если мы сможем что-нибудь предпринять, мы сделаем это".
"Однако в данный момент мне нравится то, чем мы располагаем", — сообщил Артета Sky Sports.
24.08.2024 23:00
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