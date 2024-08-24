Артета допускает, что "Арсенал" еще кого-нибудь купит

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб еще может кого-нибудь приобрести в остатке летнего трансферного окна.

В субботнем матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" Артета не мог рассчитывать на нападающего Габриэля Жезуса, у которого, по словам Микеля, возникла "небольшая проблема с пахом".



Поэтому Артета держит руку на пульсе, после победы 0:2 подтвердив, что "канониры" могут дополнительно укрепить свой состав в оставшиеся до следующей пятницы дни.



"Мы по-настоящему довольны составом, которым располагаем. Это правда, что Габби Жезус получил травму, нам его не хватает, и мы слегка испытываем дефицит игроков, но если мы сможем что-нибудь предпринять, мы сделаем это".



"Однако в данный момент мне нравится то, чем мы располагаем", — сообщил Артета Sky Sports.