Маунт получил травму против "Брайтона"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что вынужденно заменил полузащитника Мейсона Маунта в перерыве матча против "Брайтона".
"Юнайтед" заиграл заметно лучше, когда на второй тайм Тен Хаг выпустил Джошуа Зиркзее вместо Маунта, хотя "красные дьяволы" все равно потерпели поражение 2:1.
Однако эта замена была не тактической — Маунт просто получил травму, и Тен Хаг не хотел рисковать подопечным.
"Это было вынужденно. У него возникла проблема, он указал на проблему, а я не хотел рисковать. Я не знаю, насколько стоит из-за этого переживать в данный момент".
"Но у нас хорошая скамейка запасных. И когда у тебя есть возможность выпустить Зиркзее, я без колебаний убрал Маунта и выпустил игрока, который может оказать влияние на игру", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.
24.08.2024 22:00
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Отмазывает своего бегунка, номер 7 в МЮ, 300+ К в неделю - бегает как пес перед защитником с 0 полезных действий.
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такой провал, не верю в него совсем
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Прошлый сезон отдыхал и этот похоже тоже будет.
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