Маунт получил травму против "Брайтона"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что вынужденно заменил полузащитника Мейсона Маунта в перерыве матча против "Брайтона".

"Юнайтед" заиграл заметно лучше, когда на второй тайм Тен Хаг выпустил Джошуа Зиркзее вместо Маунта, хотя "красные дьяволы" все равно потерпели поражение 2:1.



Однако эта замена была не тактической — Маунт просто получил травму, и Тен Хаг не хотел рисковать подопечным.



"Это было вынужденно. У него возникла проблема, он указал на проблему, а я не хотел рисковать. Я не знаю, насколько стоит из-за этого переживать в данный момент".



"Но у нас хорошая скамейка запасных. И когда у тебя есть возможность выпустить Зиркзее, я без колебаний убрал Маунта и выпустил игрока, который может оказать влияние на игру", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.