Маунт получил травму против "Брайтона"

Мейсон Маунт Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что вынужденно заменил полузащитника Мейсона Маунта в перерыве матча против "Брайтона".

"Юнайтед" заиграл заметно лучше, когда на второй тайм Тен Хаг выпустил Джошуа Зиркзее вместо Маунта, хотя "красные дьяволы" все равно потерпели поражение 2:1.

Однако эта замена была не тактической — Маунт просто получил травму, и Тен Хаг не хотел рисковать подопечным.

"Это было вынужденно. У него возникла проблема, он указал на проблему, а я не хотел рисковать. Я не знаю, насколько стоит из-за этого переживать в данный момент".

"Но у нас хорошая скамейка запасных. И когда у тебя есть возможность выпустить Зиркзее, я без колебаний убрал Маунта и выпустил игрока, который может оказать влияние на игру", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Маунт, Премьер-Лига, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2024 22:00

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  1. imf-tau 24.08.2024 22:38 # imf-tau
    Отмазывает своего бегунка, номер 7 в МЮ, 300+ К в неделю - бегает как пес перед защитником с 0 полезных действий.

    Зима близко для лысой хуеты.

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  2. black-sumrak1990 24.08.2024 22:31 # black-sumrak1990
    Сбитый лётчик…

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  3. kapitoxa 24.08.2024 22:17 # kapitoxa
    такой провал, не верю в него совсем

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  4. empry 24.08.2024 22:10 # empry
    Два года не играет уже

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  5. suddenly 24.08.2024 22:02 # suddenly
    Прошлый сезон отдыхал и этот похоже тоже будет.

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