"Арсенал" одержал победу в гостях у "Виллы"

"Арсенал" взял реванш у "Астон Виллы" за прошлый сезон, одержав победу в Бирмингеме со счетом 0:2 благодаря голам Леандро Троссарда и Томаса Партея.

Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вест Хэма" в прошлый уикенд (1:2).



Наставник "канониров" Микель Артета сменил левого защитника, отправив туда Юрриена Тимбера вместо Александра Зинченко.



Хозяева выглядели довольно робко в начале матча. Гости пытались этим пользоваться, подвергая давлению своего бывшего голкипера Эмилиано Мартинеса.



На 16-й минуте Мартинес по-настоящему спас "Виллы", отразив удар Букайо Сака с края штрафной площади в направлении дальнего нижнего угла ворот.



На 25-й минуте хозяева впервые показали зубы. Леон Бэйли обокрал Габриэля Магальяэса, и Морган Роджерс вывел Уоткинса на удар внутри штрафной. Олли пробивал в касание совершенно без помех, но не попал в створ.



В остатке первого тайма "Арсенал" совершил еще несколько подходов к чужим воротам, но на гол не наиграл, "Вилла" — тем более.



Второй тайм начался с того, что дальний удар Амаду Онана с рикошетом пришелся в перекладину. Олли Уоткинс пытался сыграть головой на добивании метров с четырех, но Давид Райя чудом отразил мяч.



"Вилла" явно переигрывала своего соперника в начале второго тайма, однако счет открыл "Арсенал". На 67-й минуте Сака от лицевой линии прострелил в штрафную, где Роджерс не дал пробить Каю Хаверцу, но мяч оказался отброшен к Леандро Троссарду, который своим первым касанием после выхода на замену поразил ворота — 0:1.



Хозяева пошли отыгрываться, но выглядели неубедительно и на 77-й минуте пропустили еще раз. Сака с правого края штрафной выкатил мяч за пределы площадки, а Томас Партей мощным ударом поразил ближний угол ворот — 0:2.



Вскоре Мартин Эдегор мог забить еще один гол за "канониров", но его удар из центра штрафной площади оказался неточным. Это было последнее заметное событие в матче.



"Арсенал" реабилитировался за неудачный выезд на "Вилла Парк" в прошлом сезоне и доказал, что является командой более высокого класса. "Вилле" лишь остается сокрушаться по поводу двух моментов, загубленных Уоткинсом.



"Астон Виллла" — "Арсенал". Отчет о матче