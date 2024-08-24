"Арсенал" одержал победу в гостях у "Виллы"

Леандро Троссард "Арсенал" взял реванш у "Астон Виллы" за прошлый сезон, одержав победу в Бирмингеме со счетом 0:2 благодаря голам Леандро Троссарда и Томаса Партея.

Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вест Хэма" в прошлый уикенд (1:2).

Наставник "канониров" Микель Артета сменил левого защитника, отправив туда Юрриена Тимбера вместо Александра Зинченко.

Хозяева выглядели довольно робко в начале матча. Гости пытались этим пользоваться, подвергая давлению своего бывшего голкипера Эмилиано Мартинеса.

На 16-й минуте Мартинес по-настоящему спас "Виллы", отразив удар Букайо Сака с края штрафной площади в направлении дальнего нижнего угла ворот.

На 25-й минуте хозяева впервые показали зубы. Леон Бэйли обокрал Габриэля Магальяэса, и Морган Роджерс вывел Уоткинса на удар внутри штрафной. Олли пробивал в касание совершенно без помех, но не попал в створ.

В остатке первого тайма "Арсенал" совершил еще несколько подходов к чужим воротам, но на гол не наиграл, "Вилла" — тем более.

Второй тайм начался с того, что дальний удар Амаду Онана с рикошетом пришелся в перекладину. Олли Уоткинс пытался сыграть головой на добивании метров с четырех, но Давид Райя чудом отразил мяч.

"Вилла" явно переигрывала своего соперника в начале второго тайма, однако счет открыл "Арсенал". На 67-й минуте Сака от лицевой линии прострелил в штрафную, где Роджерс не дал пробить Каю Хаверцу, но мяч оказался отброшен к Леандро Троссарду, который своим первым касанием после выхода на замену поразил ворота — 0:1.

Хозяева пошли отыгрываться, но выглядели неубедительно и на 77-й минуте пропустили еще раз. Сака с правого края штрафной выкатил мяч за пределы площадки, а Томас Партей мощным ударом поразил ближний угол ворот — 0:2.

Вскоре Мартин Эдегор мог забить еще один гол за "канониров", но его удар из центра штрафной площади оказался неточным. Это было последнее заметное событие в матче.

"Арсенал" реабилитировался за неудачный выезд на "Вилла Парк" в прошлом сезоне и доказал, что является командой более высокого класса. "Вилле" лишь остается сокрушаться по поводу двух моментов, загубленных Уоткинсом.

"Астон Виллла" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2024 21:35

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  1. takernotagiver 24.08.2024 22:03 # takernotagiver
    Немного политики)
    ___________
    Премьер-министр Литвы назвала русских «руснёй» во время речи в честь Дня независимости Украины

    Ингрида Шимоните заявила, что Литва будет праздновать «победу» со светом, газом и без «русни».

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  2. imf-tau 24.08.2024 21:43 # imf-tau
    Отличная игра, борьба, сценарий - все круто. Победа Арса на классе, потому что будь Вилла чуть убойнее/не сделай Райа важные сейвы - все пошло бы совсем по другому.

    11 игроков у Арса - это топ, скамейка - тихий ужас. Только скамейка отделяет Арс в целом от чемпионства, потому что выпади любой из стартовой обоймы - это падение в качестве очень заметное. Мартинелли полматча умирал тихо на фланге, Троссард делает одно подключение - гол. Мерино это часть решения проблемы, нужен явно игрок в атаку.

    Райа пока имхо герой двух матчей.

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  3. mkkk 24.08.2024 21:43 # mkkk
    Всех с победой!!!!

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  4. sausage 24.08.2024 21:43 # sausage
    Канониры молодцы, что всё-таки взломали соперника. Но во многом им повезло, что Вилла запорола пару убойных моментов. Обычно при Эмери с реализацией у них всё в порядке, на том и выезжают. Но сегодня не их день был.
    А Арсеналу всё-таки нужен забивной нап. Поражает настойчивость, с которой Артета лепит из Хаверца цн) Ну нихуя не его это роль. Был бы у Арсенала кто-то типа Джезуса времён его первых матчей за канониров, их потенциал бы усилился бы в разы.

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  5. redwhitegun 24.08.2024 21:40 # redwhitegun
    Марти чет совсем плох. Эх..

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  6. takernotagiver 24.08.2024 21:40 # takernotagiver
    Бумеранг за фарт Виллы на Эмирейтс в прошлом сезоне

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  7. wengerrrro 24.08.2024 21:39 # wengerrrro
    на классе победа
    в защите есть косяки, но при этом отыграли на 0, Райа хорош, Троссард хорош

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