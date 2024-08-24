"Арсенал" одержал победу в гостях у "Виллы"
"Арсенал" взял реванш у "Астон Виллы" за прошлый сезон, одержав победу в Бирмингеме со счетом 0:2 благодаря голам Леандро Троссарда и Томаса Партея.
Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вест Хэма" в прошлый уикенд (1:2).
Наставник "канониров" Микель Артета сменил левого защитника, отправив туда Юрриена Тимбера вместо Александра Зинченко.
Хозяева выглядели довольно робко в начале матча. Гости пытались этим пользоваться, подвергая давлению своего бывшего голкипера Эмилиано Мартинеса.
На 16-й минуте Мартинес по-настоящему спас "Виллы", отразив удар Букайо Сака с края штрафной площади в направлении дальнего нижнего угла ворот.
На 25-й минуте хозяева впервые показали зубы. Леон Бэйли обокрал Габриэля Магальяэса, и Морган Роджерс вывел Уоткинса на удар внутри штрафной. Олли пробивал в касание совершенно без помех, но не попал в створ.
В остатке первого тайма "Арсенал" совершил еще несколько подходов к чужим воротам, но на гол не наиграл, "Вилла" — тем более.
Второй тайм начался с того, что дальний удар Амаду Онана с рикошетом пришелся в перекладину. Олли Уоткинс пытался сыграть головой на добивании метров с четырех, но Давид Райя чудом отразил мяч.
"Вилла" явно переигрывала своего соперника в начале второго тайма, однако счет открыл "Арсенал". На 67-й минуте Сака от лицевой линии прострелил в штрафную, где Роджерс не дал пробить Каю Хаверцу, но мяч оказался отброшен к Леандро Троссарду, который своим первым касанием после выхода на замену поразил ворота — 0:1.
Хозяева пошли отыгрываться, но выглядели неубедительно и на 77-й минуте пропустили еще раз. Сака с правого края штрафной выкатил мяч за пределы площадки, а Томас Партей мощным ударом поразил ближний угол ворот — 0:2.
Вскоре Мартин Эдегор мог забить еще один гол за "канониров", но его удар из центра штрафной площади оказался неточным. Это было последнее заметное событие в матче.
"Арсенал" реабилитировался за неудачный выезд на "Вилла Парк" в прошлом сезоне и доказал, что является командой более высокого класса. "Вилле" лишь остается сокрушаться по поводу двух моментов, загубленных Уоткинсом.
"Астон Виллла" — "Арсенал". Отчет о матче
24.08.2024 21:35
Просмотров: 791
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Немного политики)
___________
Премьер-министр Литвы назвала русских «руснёй» во время речи в честь Дня независимости Украины
Ингрида Шимоните заявила, что Литва будет праздновать «победу» со светом, газом и без «русни».
(ответить)
Отличная игра, борьба, сценарий - все круто. Победа Арса на классе, потому что будь Вилла чуть убойнее/не сделай Райа важные сейвы - все пошло бы совсем по другому.
11 игроков у Арса - это топ, скамейка - тихий ужас. Только скамейка отделяет Арс в целом от чемпионства, потому что выпади любой из стартовой обоймы - это падение в качестве очень заметное. Мартинелли полматча умирал тихо на фланге, Троссард делает одно подключение - гол. Мерино это часть решения проблемы, нужен явно игрок в атаку.
Райа пока имхо герой двух матчей.
(ответить)
Всех с победой!!!!
(ответить)
Канониры молодцы, что всё-таки взломали соперника. Но во многом им повезло, что Вилла запорола пару убойных моментов. Обычно при Эмери с реализацией у них всё в порядке, на том и выезжают. Но сегодня не их день был.
А Арсеналу всё-таки нужен забивной нап. Поражает настойчивость, с которой Артета лепит из Хаверца цн) Ну нихуя не его это роль. Был бы у Арсенала кто-то типа Джезуса времён его первых матчей за канониров, их потенциал бы усилился бы в разы.
(ответить)
Марти чет совсем плох. Эх..
(ответить)
Бумеранг за фарт Виллы на Эмирейтс в прошлом сезоне
(ответить)
на классе победа
в защите есть косяки, но при этом отыграли на 0, Райа хорош, Троссард хорош
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий