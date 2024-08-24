Гвардиола считает, что Холанд способен достичь показателей Месси и Роналду по голам

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающий Эрлинг Холанд способен достичь показателей Лионеля Месси и Криштиану Роналду в плане количества голов.

В субботу Холанд оформил свой 10-й хет-трик за два с небольшим сезона в "Сити", обеспечив "горожанам" победу 4:1 над новичком Премьер-Лиги "Ипсвичем".



Гвардиола считает, что его подопечному пошел на пользу полноценный отпуск этим летом, и верит, что 24-летний норвежец может войти в историю как один из лучших бомбардиров в истории футбола.



"Думаю, он чувствует себя лучше, чем в предыдущем сезоне. После требла ему было сложно совладать с этим, и, возможно, он не так много отдохнул. Помню, он еще в начале сказал: "Я по-прежнему чувствую себя уставшим, я по-прежнему слегка истощен".



"В этом сезоне у него не был Евро, он расслабился и вернулся в хорошем состоянии. Во время турне по Штатам я сказал ему, что мне не нравятся некоторые вещи, и он изменил свое мышление".



"Конечно, он не может сыграть все матчи до конца сезона, но вы знаете, насколько он важен. Он забивает и забивает, и его показатели голов невероятны".



"Он делал это в Зальцбурге, он делал это в Германии. Да, его показатели выглядят нелепо. Нелепо".



"В плане голов он может соперничать с Криштиану и Месси. У него невероятные показатели голов в столь молодом возрасте, и он является невероятной угрозой, исходящей от нас".



"Мы очень, очень рады обладать им, и я надеюсь, он проведет здесь много, много лет. Это было бы очень хорошо для нас", — цитирует Гвардиолу The Independent.