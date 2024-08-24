Невилл: "Тен Хаг под ужасно большим давлением"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что поражение от "Брайтона" подвергает главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага "ужасно большому давлению".
Первый же выезд в новом сезоне Премьер-Лиги обернулся для "Юнайтед" поражением 2:1, причем решающий гол "дьяволы" пропустили в компенсированное время.
Невилл указывает, что уже в следующий уикенд "Юнайтед" играет против "Ливерпуля", и Гари тревожно за Тен Хага, который едва избежал увольнения после окончания прошлого сезона.
"Действительно удручающее окончание матча. Я думал, что ничья стала бы наполовину приемлемым результатом, но они проиграли, и это подвергает Эрика Тен Хага ужасно большому давлению в преддверии матча против "Ливерпуля" на следующей неделе".
"Думаю, никто не был удивлен после первого тайма. Очень сложно играть в футбол без центрального нападающего. Тебе нужна фокусная точка впереди, и Тен Хаг исправил это в перерыве, выпустив Зиркзее. Но ты уже потратил 45 минут матча, и это проблема", — сообщил Невилл в эфире NBC Sports.
24.08.2024 20:00
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