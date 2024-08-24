"Сити" одолел "Ипсвич" благодаря хет-трику Холанда

Эрлинг Холанд своим хет-триком обеспечил "Манчестер Сити" волевую победу 4:1 над "Ипсвичем".

Стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 0:2 в гостях у "Челси". Вернувшийся Илкай Гюндоган начал матч в запасе.



У "трактористов" с первых минут появились летние новички Ариянет Мурич, Бен Джонсон, Лиам Делап и Сэмми Смодич.



Матч на "Этихад" начался неожиданно — с результативной контратаки гостей. Смодич выскочил на ударную позицию по центру и, не входя в штрафную площадь, пробил Эдерсона, который лишь замедлил мяч, но не смог предотвратить гол — 0:1.



Ответ хозяев не заставил себя ждать. Система VAR определила фол на Савиньо в штрафной, и Эрлинг Холанд хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 1:1.



А уже на 14-й минуте "Сити" повел в счете. Мурич, прессингуемый Савио, подарил мяч Кевину Де Брюйне, и тот поразил пустые ворота — 2:1.



На 16-й минуте "горожане" укрепили свое преимущество. Де Брюйне сделал заброс вперед на Холанда, тот головой прокинул мяч мимо Мурича и вышел на пустые ворота — 3:1.



В остатке первого тайма хозяева вчистую переигрывали соперника и вполне могли забить еще, но удары Рико Льюиса и Де Брюйне пришлись в перекладину. Гости слегка ожили лишь ближе к перерыву.



На 64-й минуте Холанд едва не оформил хет-трик, но удар Эрлинга головой с границы вратарской был блестяще отражен Муричем.



Второй тайм не стал пустой тратой времени, потому что на 88-й минуте Холанд все-таки зафиксировал хет-трик, с дистанции поразив ближний нижний угол ворот — 4:1.



Первые 16 минут вместили в себя четыре из пяти голов в матче, и дальше все было уже ясно. "Сити" слегка пожалел своего соперника, не став закатывать того в асфальт.



"Манчестер Сити" — "Ипсвич". Отчет о матче