"Сити" одолел "Ипсвич" благодаря хет-трику Холанда
Эрлинг Холанд своим хет-триком обеспечил "Манчестер Сити" волевую победу 4:1 над "Ипсвичем".
Стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 0:2 в гостях у "Челси". Вернувшийся Илкай Гюндоган начал матч в запасе.
У "трактористов" с первых минут появились летние новички Ариянет Мурич, Бен Джонсон, Лиам Делап и Сэмми Смодич.
Матч на "Этихад" начался неожиданно — с результативной контратаки гостей. Смодич выскочил на ударную позицию по центру и, не входя в штрафную площадь, пробил Эдерсона, который лишь замедлил мяч, но не смог предотвратить гол — 0:1.
Ответ хозяев не заставил себя ждать. Система VAR определила фол на Савиньо в штрафной, и Эрлинг Холанд хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 1:1.
А уже на 14-й минуте "Сити" повел в счете. Мурич, прессингуемый Савио, подарил мяч Кевину Де Брюйне, и тот поразил пустые ворота — 2:1.
На 16-й минуте "горожане" укрепили свое преимущество. Де Брюйне сделал заброс вперед на Холанда, тот головой прокинул мяч мимо Мурича и вышел на пустые ворота — 3:1.
В остатке первого тайма хозяева вчистую переигрывали соперника и вполне могли забить еще, но удары Рико Льюиса и Де Брюйне пришлись в перекладину. Гости слегка ожили лишь ближе к перерыву.
На 64-й минуте Холанд едва не оформил хет-трик, но удар Эрлинга головой с границы вратарской был блестяще отражен Муричем.
Второй тайм не стал пустой тратой времени, потому что на 88-й минуте Холанд все-таки зафиксировал хет-трик, с дистанции поразив ближний нижний угол ворот — 4:1.
Первые 16 минут вместили в себя четыре из пяти голов в матче, и дальше все было уже ясно. "Сити" слегка пожалел своего соперника, не став закатывать того в асфальт.
"Манчестер Сити" — "Ипсвич". Отчет о матче
24.08.2024 19:00
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Последние комментарии:
Арсенал местами стерилен, Мартинелли ужасен - перфоманс на уровне Трешфорда сегодня, а Вилла последние 10-15 минут очень неплохо вернулась в игру.
Игра в целом все еще не решена, будет интересный второй тайм.
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Если Мартинелли просто бесполезен(причем уже давно), то Парти еще и привозит.
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Арсенал команда ПИДАРАСОВ
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Я хохол вонючий
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Макгин какой-то отморозок
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Плотная игра - пока Арсенал владеет мячом, но выпады Виллы выглядят опаснее.
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Вротвые6анные гейгунеры. Уже было?
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Оле Джексон
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Оле Водкин
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Райсик 120 млн
ВУХАХАААа
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вротвыебанные гг
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Гуд эбенинг для вротвыебанных гг
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Какие же Милан пидорасы
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А где Зинаида
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Третья форма Челси просто шикарна! Хоть что то хорошее
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Вы не знаете.. Я знаю, русское оружие, которое сможет победит украинцев.
Ни за что не догадаетесь.. Но это работало 100 лет назад.
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Ну хоть хохол на банке)
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0-1 на 94ой и все ок
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Байрактар Джавелин, Panzer, Abrams, HIMARS, IRIS, Storm Shadow, F-16
Оказывается Украине для победы всего лишь нужна "Паляница"
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Угальде это Джексон.
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