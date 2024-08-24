"Сити" одолел "Ипсвич" благодаря хет-трику Холанда

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд своим хет-триком обеспечил "Манчестер Сити" волевую победу 4:1 над "Ипсвичем".

Стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 0:2 в гостях у "Челси". Вернувшийся Илкай Гюндоган начал матч в запасе.

У "трактористов" с первых минут появились летние новички Ариянет Мурич, Бен Джонсон, Лиам Делап и Сэмми Смодич.

Матч на "Этихад" начался неожиданно — с результативной контратаки гостей. Смодич выскочил на ударную позицию по центру и, не входя в штрафную площадь, пробил Эдерсона, который лишь замедлил мяч, но не смог предотвратить гол — 0:1.

Ответ хозяев не заставил себя ждать. Система VAR определила фол на Савиньо в штрафной, и Эрлинг Холанд хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 1:1.

А уже на 14-й минуте "Сити" повел в счете. Мурич, прессингуемый Савио, подарил мяч Кевину Де Брюйне, и тот поразил пустые ворота — 2:1.

На 16-й минуте "горожане" укрепили свое преимущество. Де Брюйне сделал заброс вперед на Холанда, тот головой прокинул мяч мимо Мурича и вышел на пустые ворота — 3:1.

В остатке первого тайма хозяева вчистую переигрывали соперника и вполне могли забить еще, но удары Рико Льюиса и Де Брюйне пришлись в перекладину. Гости слегка ожили лишь ближе к перерыву.

На 64-й минуте Холанд едва не оформил хет-трик, но удар Эрлинга головой с границы вратарской был блестяще отражен Муричем.

Второй тайм не стал пустой тратой времени, потому что на 88-й минуте Холанд все-таки зафиксировал хет-трик, с дистанции поразив ближний нижний угол ворот — 4:1.

Первые 16 минут вместили в себя четыре из пяти голов в матче, и дальше все было уже ясно. "Сити" слегка пожалел своего соперника, не став закатывать того в асфальт.

"Манчестер Сити" — "Ипсвич". Отчет о матче


Метки Ипсвич, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 24.08.2024 20:29 # imf-tau
    Арсенал местами стерилен, Мартинелли ужасен - перфоманс на уровне Трешфорда сегодня, а Вилла последние 10-15 минут очень неплохо вернулась в игру.

    Игра в целом все еще не решена, будет интересный второй тайм.

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  2. wengerrrro 24.08.2024 20:28 # wengerrrro
    Если Мартинелли просто бесполезен(причем уже давно), то Парти еще и привозит.

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  3. bembo 24.08.2024 20:20 # bembo
    Арсенал команда ПИДАРАСОВ

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  4. thegodmother 24.08.2024 20:19 # thegodmother
    Я хохол вонючий

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  5. takernotagiver 24.08.2024 20:10 # takernotagiver
    Макгин какой-то отморозок

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  6. imf-tau 24.08.2024 20:09 # imf-tau
    Плотная игра - пока Арсенал владеет мячом, но выпады Виллы выглядят опаснее.

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  7. gucman 24.08.2024 20:03 # gucman
    Вротвые6анные гейгунеры. Уже было?

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  8. chelsea-69 24.08.2024 20:01 # chelsea-69
    Оле Джексон

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  9. dexter 24.08.2024 20:00 # dexter
    Оле Водкин

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  10. bembo 24.08.2024 20:00 # bembo
    Райсик 120 млн
    ВУХАХАААа

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  11. bembo 24.08.2024 19:57 # bembo
    вротвыебанные гг

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  12. meshuggah 24.08.2024 19:54 # meshuggah
    Гуд эбенинг для вротвыебанных гг

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  13. ganinilyha 24.08.2024 19:39 # ganinilyha
    Какие же Милан пидорасы

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  14. deman82 24.08.2024 19:39 # deman82
    А где Зинаида

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  15. selta 24.08.2024 19:38 # selta
    Третья форма Челси просто шикарна! Хоть что то хорошее

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  16. zaeba1l 24.08.2024 19:37 # zaeba1l
    Вы не знаете.. Я знаю, русское оружие, которое сможет победит украинцев.
    Ни за что не догадаетесь.. Но это работало 100 лет назад.

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  17. sausage 24.08.2024 19:35 # sausage
    Ну хоть хохол на банке)

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  18. wengerrrro 24.08.2024 19:34 # wengerrrro
    0-1 на 94ой и все ок

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  19. takernotagiver 24.08.2024 19:27 # takernotagiver
    Байрактар Джавелин, Panzer, Abrams, HIMARS, IRIS, Storm Shadow, F-16

    Оказывается Украине для победы всего лишь нужна "Паляница"

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  20. dexter 24.08.2024 19:25 # dexter
    Угальде это Джексон.

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