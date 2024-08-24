"Тоттенхэм" сокрушил "Эвертон"

Сон Хен Мин В своем первом домашнем матче нового сезона "Тоттенхэм" сокрушил "Эвертон" со счетом 4:0.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу доверил место в старте купленному у "Бернли" Вильсону Одоберу. Также свой шанс получили Ив Биссума и Деян Кулусевски.

У "ирисок" 19-летний Роман Диксон заменил дисквалифицированного Эшли Янга.

В начале матча "Тоттенхэм" просто доминировал над своим соперником. На шестой минуте Джордан Пикфорд был вынужден спасать "Эвертон" после дальнего удара Сона Хен Мина с рикошетом.

На 14-й минуте гости дрогнули под давлением. Сместившись поперек штрафной, Кулусевки отбросил мяч на подступы к площадке, а Биссума нанес пушечный удар с касанием перекладины — 1:0.

Открыв счет, хозяева ослабили хватку. "Эвертон" перевел дух и даже стал пытаться ходить вперед, но на 25-й минуте пропустил еще раз — беда пришла, откуда не ждали. Сон обокрал замешкавшегося Пикфорда и закатил мяч в пустые ворота — 2:0.

В концовке первого тайма "ириски" активизировался, но за 45 минут так ни разу и не потревожил Гульельмо Викарио.

Во втором тайме игра была более-менее равной. Вышедший на замену Йеспер Линдстрем, наконец, напряг Викарио. В ответ на это Мэддисон пробил со штрафного — опасно, но неточно.

На 71-й минуте все стало окончательно ясно, потому что Кристиан Ромеро головой замкнул подачу Мэддисоном углового. После отскока от перекладины мяч оказался в воротах — 3:0.

Перестав сопротивляться, "ириски" пропустили еще раз. Микки Ван де Вен на высочайшей скорости протащил мяч через полполя и отдал на Сона, который с острого угла пробил Пикфорда — 4:0.

"Эвертон" потерпел второе подряд поражение и снова не смог забить, подтвердив свой статус аутсайдера. "Тоттенхэм" далеко не всегда выглядел монолитно, однако счет все маскирует.

"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2024 18:55

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Последние комментарии:




  1. sausage 24.08.2024 19:11 # sausage
    А вот сейчас будет действительно интересно. Опять два испанских тактика со своим виденьем футбола каждый.

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  2. rumiplo 24.08.2024 19:09 # rumiplo
    норм,никто не сомневался . экспресс пока едет,дело за арсеналом. опущеные из мю,естевстенно сделали все как надо

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  3. takernotagiver 24.08.2024 19:05 # takernotagiver
    Судя по всему alex0msk только вкусные сосет)
    _______________________
    24.08.2024 18:54 #
    alex0msk

    Пидор, шо у тебя с ебалом, ты какой то грустный в последнее время, ты хуй сосал не вкусный ахахахахах)))))

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  4. sausage 24.08.2024 19:04 # sausage
    Ришарлисон, Вернер, Соланке... А забивает Сон, как обычно, и защитники. Интересный такой курятник у грека.

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  5. alex0msk 24.08.2024 19:00 # alex0msk
    русню в стойло!

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