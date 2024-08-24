"Тоттенхэм" сокрушил "Эвертон"
В своем первом домашнем матче нового сезона "Тоттенхэм" сокрушил "Эвертон" со счетом 4:0.
Наставник "шпор" Анге Постекоглу доверил место в старте купленному у "Бернли" Вильсону Одоберу. Также свой шанс получили Ив Биссума и Деян Кулусевски.
У "ирисок" 19-летний Роман Диксон заменил дисквалифицированного Эшли Янга.
В начале матча "Тоттенхэм" просто доминировал над своим соперником. На шестой минуте Джордан Пикфорд был вынужден спасать "Эвертон" после дальнего удара Сона Хен Мина с рикошетом.
На 14-й минуте гости дрогнули под давлением. Сместившись поперек штрафной, Кулусевки отбросил мяч на подступы к площадке, а Биссума нанес пушечный удар с касанием перекладины — 1:0.
Открыв счет, хозяева ослабили хватку. "Эвертон" перевел дух и даже стал пытаться ходить вперед, но на 25-й минуте пропустил еще раз — беда пришла, откуда не ждали. Сон обокрал замешкавшегося Пикфорда и закатил мяч в пустые ворота — 2:0.
В концовке первого тайма "ириски" активизировался, но за 45 минут так ни разу и не потревожил Гульельмо Викарио.
Во втором тайме игра была более-менее равной. Вышедший на замену Йеспер Линдстрем, наконец, напряг Викарио. В ответ на это Мэддисон пробил со штрафного — опасно, но неточно.
На 71-й минуте все стало окончательно ясно, потому что Кристиан Ромеро головой замкнул подачу Мэддисоном углового. После отскока от перекладины мяч оказался в воротах — 3:0.
Перестав сопротивляться, "ириски" пропустили еще раз. Микки Ван де Вен на высочайшей скорости протащил мяч через полполя и отдал на Сона, который с острого угла пробил Пикфорда — 4:0.
"Эвертон" потерпел второе подряд поражение и снова не смог забить, подтвердив свой статус аутсайдера. "Тоттенхэм" далеко не всегда выглядел монолитно, однако счет все маскирует.
"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче
24.08.2024 18:55
Просмотров: 547
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А вот сейчас будет действительно интересно. Опять два испанских тактика со своим виденьем футбола каждый.
(ответить)
норм,никто не сомневался . экспресс пока едет,дело за арсеналом. опущеные из мю,естевстенно сделали все как надо
(ответить)
Судя по всему alex0msk только вкусные сосет)
_______________________
24.08.2024 18:54 #
alex0msk
Пидор, шо у тебя с ебалом, ты какой то грустный в последнее время, ты хуй сосал не вкусный ахахахахах)))))
(ответить)
Ришарлисон, Вернер, Соланке... А забивает Сон, как обычно, и защитники. Интересный такой курятник у грека.
(ответить)
русню в стойло!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий