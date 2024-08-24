В своем первом домашнем матче нового сезона "Тоттенхэм" сокрушил "Эвертон" со счетом 4:0.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу доверил место в старте купленному у "Бернли" Вильсону Одоберу. Также свой шанс получили Ив Биссума и Деян Кулусевски.



У "ирисок" 19-летний Роман Диксон заменил дисквалифицированного Эшли Янга.



В начале матча "Тоттенхэм" просто доминировал над своим соперником. На шестой минуте Джордан Пикфорд был вынужден спасать "Эвертон" после дальнего удара Сона Хен Мина с рикошетом.



На 14-й минуте гости дрогнули под давлением. Сместившись поперек штрафной, Кулусевки отбросил мяч на подступы к площадке, а Биссума нанес пушечный удар с касанием перекладины — 1:0.



Открыв счет, хозяева ослабили хватку. "Эвертон" перевел дух и даже стал пытаться ходить вперед, но на 25-й минуте пропустил еще раз — беда пришла, откуда не ждали. Сон обокрал замешкавшегося Пикфорда и закатил мяч в пустые ворота — 2:0.



В концовке первого тайма "ириски" активизировался, но за 45 минут так ни разу и не потревожил Гульельмо Викарио.



Во втором тайме игра была более-менее равной. Вышедший на замену Йеспер Линдстрем, наконец, напряг Викарио. В ответ на это Мэддисон пробил со штрафного — опасно, но неточно.



На 71-й минуте все стало окончательно ясно, потому что Кристиан Ромеро головой замкнул подачу Мэддисоном углового. После отскока от перекладины мяч оказался в воротах — 3:0.



Перестав сопротивляться, "ириски" пропустили еще раз. Микки Ван де Вен на высочайшей скорости протащил мяч через полполя и отдал на Сона, который с острого угла пробил Пикфорда — 4:0.



"Эвертон" потерпел второе подряд поражение и снова не смог забить, подтвердив свой статус аутсайдера. "Тоттенхэм" далеко не всегда выглядел монолитно, однако счет все маскирует.



"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче