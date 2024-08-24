Тен Хаг винит трех игроков в поражении от "Брайтона"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что трое его игроков могли предотвратить поражение от "Брайтона".
Выезд к "Брайтону" в субботу обернулся для "Юнайтед" поражением со счетом 2:1, причем решающий гол "красные дьяволы" пропустили на пятой компенсированной минуте.
Этот гол случился после того, как Симон Адингра свободно переложил мяч под удобную правую ногу в штрафной площади и навесил в район дальней штанги, где Жоао Педро пробил головой с отскоком от газона.
По мнению Тен Хага, находившиеся поблизости с Адингра Диогу Далот, Кобби Майну и Нуссаир Мазрауи должны были сделать все, чтобы помешать Симону подать с удобной ноги.
"Мы не остановили передачу. Там было трое наших игроков. Адингра — правоногий игрок. Вытесни его к лицевой линии, вытесни его к флангу вместо того, чтобы позволить ему войти и сделать передачу".
"Конечно, нам нужно поговорить об этом", — цитирует Тен Хага Evening Standard.
24.08.2024 18:00
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