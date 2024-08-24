"Сити" согласовал компенсацию за Мубаму

Дивин Мубама "Манчестер Сити" согласовал компенсацию за бывшего нападающего "Вест Хэма" Дивина Мубаму.

Мубама привлек внимание "Сити" после того, как "горожане" проводили Хулиана Альвареса в "Атлетико".

Мубама доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Вест Хэмом" в конце июня, но "молотобойцам" все равно положена компенсация — за воспитание игрока.

Как сообщает Sky Sports, сейчас "Сити" согласовал с "Вест Хэмом" эту компенсацию, размер которой в противном случае определил бы трибунал.

Теперь 19-летний англичанин может уладить оставшиеся формальности, чтобы официально присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги.


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Мубама

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 188



Поиск: