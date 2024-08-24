"Брайтон" вырвал победу против "Юнайтед"

Жоао Педро Гол Жоао Педро на пятой компенсированной минуте позволил "Брайтону" вырвать победу 2:1 в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на слухи насчет "Наполи", Билли Гилмор вышел в стартовом составе "чаек", заменив Матса Виффера. Жоржиньо Рюттер, рекордное приобретение, начал матч в запасе.

Стартовый же состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 1:0 над "Фулхэмом".

Как и подобает для полуденного матча, команды начали неторопливо. Первый опасный момент возник на 11-й минуте, когда Диогу Далот, получив простор на левом фланге, навесил в центр штрафной, а Амад Диалло пробил ногой по летящему мячу и не попал в створ.

Постепенно гости обозначили некоторое преимущество и вскоре нанесли еще несколько неточных ударов.

Хозяева почти ничего не показывали впереди, но это не помешало им открыть счет на 32-й минуте. Каору Митома с левого края штрафной прострелил во вратарскую, а там никто не помешал Данни Уэлбеку отправить мяч в сетку — 1:0.

Уже спустя минуту Маркус Рэшфорд со второй попытки пробил голкипера "Брайтона" Джейсона Стила, однако из-за офсайда у нападающего "Юнайтед" ответный гол был отменен.

В остатке первого тайма "дьяволы" были достаточно активны, но лишь наиграли на один удар в створ.

В перерыве у гостей на замену вышел нападающий Джошуа Зиркзее, но второй тайм лучше начали хозяева. На 52-й минуте Далот вынес катившийся в пустые ворота мяч после удара Джеймса Милнера.

На 58-й минуте "чайки" снова были близки ко второму голу, но удар Уэлбека головой пришелся в перекладину.

Не сумев сделать счет комфортным, на 60-й минуте "Брайтон" пропустил ответный гол. Диалло ворвался в штрафную с правого фланга, убрал в сторону защитника и пробил с рикошетом от Ян Пола Ван Хекке — 1:1.

Когда счет стал равным, игра вскрылась. Обе команды стремились вперед и имели пространство для атак.

На 71-й минуте вышедший на замену Алехандро Гарначо замкнул прострел Бруну Фернандеша вдоль ворот, но перед тем, как оказаться в сетке, мяч задел находившегося в офсайде Зиркзее, поэтому гол был отменен.

В концовке команды несколько остепенились, а Эрик Тен Хаг даже выпустил на замену Маттейса Де Лигта и Скотта Мактоминея, чтобы избежать неожиданностей.

Однако неожиданность все же случилась. На пятой компенсированной минуте Симон Адингра с левого края штрафной набросил мяч в район дальней штанги, где Жоао Педро пробил головой с отскоком от газона — 2:1.

Первый и второй голы в этом матче были забиты против логики игры. Соперники были достойны друг друга, и если бы не то неудачное касание Зиркзее, для "Юнайтед" все могло сложиться иначе.

"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2024 16:35

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 24.08.2024 17:25 # wengerrrro
    е6ать думал максимум 1-0 будет за 20 мин

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  2. high-malvern 24.08.2024 17:19 # high-malvern
    После МЮ, смотреть матч Сити одно удовольствие)) КОРОЛИ!!!

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  3. moneycity 24.08.2024 17:19 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  4. narcot 24.08.2024 17:18 # narcot
    кекстер, ебало к осмотру))

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  5. alex0msk 24.08.2024 17:18 # alex0msk
    КОРОЛИ!!!

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  6. alex0msk 24.08.2024 17:17 # alex0msk
    КОРОЛИ!!!

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  7. vesti 24.08.2024 17:15 # vesti
    Дуда попросил Зеленского не добавить убегающих с Украины российских солдат. Он позвонит Зеленскому с такой просьбой. На что Зеленский ответил, что возможно в этот момент у него будет занят телефон. Фактически, в два рыла поляк и еврей унижают куколда Пыпу, который уже даже массированные ракетные удары по объектам энергетики запретил. Это какой-то позор!

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  8. vesti 24.08.2024 17:14 # vesti
    Одним из тех, кто оказал сопротивление абу-бандитам в ИК-19, был осужденный за дезертирство. 34-летний мужчина попал в колонию весной 2024 года. До этого он был мобилизован в сентябре 2022-го, получил ранение, попал в госпиталь, а затем отказался возвращаться в часть. В мае Башкатов получил 5 лет лишения свободы по статье дезертирство. Две недели назад Башкатов позвонил матери и рассказал, что подписал контракт с Минобороны ради досрочного освобождения. Осужденный должен был отправиться на СВО, но не успел. 23 августа Башкатова убили абу-бандиты. Попасть на войну в результате мобилизации, дезертировать, сесть, чтобы снова согласиться попасть на войну и в итоге погибнуть от рук ваххабитов в колонии. Нарочно не придумаешь. Пыпа, итоги.

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  9. dexter 24.08.2024 17:10 # dexter
    Как дела, дырявые горожане?

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  10. dexter 24.08.2024 17:04 # dexter
    Чаечки на изи. Трэшфорд - дно, которое должно было быть продано в первую очередь, а не Писсака.

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  11. bembo 24.08.2024 17:03 # bembo
    Хуй зна что в гарначо осо6енного. Улучшенная версия чмудрика, но такая же бестолковая.
    Чет бегает туда сюда, а финальное решение обычно неправильное

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  12. gucman 24.08.2024 17:02 # gucman
    Ну столько времени, как дает МЮ, им нужно попробовать Поттера. Нидерландец вообще никакой

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  13. vagifspurs 24.08.2024 16:48 # vagifspurs
    Тоттенхэм БУДЕТ на троне! COYS

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  14. zaeba1l 24.08.2024 16:48 # zaeba1l
    Вот почему всем всем любителям испанского, итальянского. французского, немецкого футбола постоянно вещаю об преимуществе английского.
    Тут бьют не взирая на прошлые титулы...

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  15. quavo 24.08.2024 16:48 # quavo
    Пока лысая щалашовка у руля , муму так и будет отсасывать . От фулхэма отскочили, тут же такого не было

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  16. takernotagiver 24.08.2024 16:45 # takernotagiver
    Глянуть что ли Зенит через часик?)

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  17. scholes18 24.08.2024 16:44 # scholes18
    Брайтон ночной кошмар Тен Хага при любом тренере.

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  18. thegodmother 24.08.2024 16:44 # thegodmother
    24.08.2024 15:07 #
    imf-tau

    Пропустили с нихуя, теперь будем камбечить героически как обычно.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109557/?c=1

    братишечки хоть в этот раз не глумитесь над моей дурочкой плизки(( обещаю рано или поздно до нее дойдет что лучше держать ротик на замочке и не АНАЛизировать

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  19. imf-tau 24.08.2024 16:44 # imf-tau
    Абсолютно самодельное поражение от МЮ, вызванное прежде всего собственным идиотизмом.

    1. Маунт в качестве "pressing machine" не рабоатет. Он бесполезно носит как ебанутый уже третий матч не получая мяча, сам прессинг не дает ничего. Ответсвенный за этот идиотизм - Тен Хаг, как тот кто выбирал состав и тактику;
    2. Выйти на матч против Брайтона с намерением играть первым номером без нападающего - идиотизм высшей пробы, мы украли у себя 45 минут. Виноват - Тен Хаг как тот выбирал состав;
    3. Решфорд не тянет, не в форме и абсолютно бесполезен уже третий матч. Можно много веритьв игрока но он не дал НИ ОДНОГО ПОВОДА вернуть его в состав, ни одной нормальной игры. Решфорд должен быть выкинут на скамейку или вообще из состава за такую игру. Санчо не сделал и 10й доли тех косяков что это чудо - но он вне состава. Виноват - Тен Хаг, потому что он ставит Решфорда в состав за каким-то хером одному ему известным;
    4. Гарначо был неплох моментами, но опять таки - не полезен в общей картине. Амад провел плохой первый тайм, но хороший второй. Бруно - очень неаккуратно проебал все свои возможности, Матоминей вышел и .. исчез нахуй, надеюсь исчезнет нахуй до конца ТО куда-нибудь;
    5. Защита сегодня допустила 4 ошибки серьезные, причем Мага 1 (первый гол), Лисандро 2 (но его спас Далот и Онана) + левая сторона со вторым голом. Второй тайм от маги вообще образцовый по качеству, в целом хороший матч от него несмотря даже на ошибки, Лича был хуже.

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  20. high-malvern 24.08.2024 16:44 # high-malvern
    Не лучший матч Брайтона. Победа на классе.

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