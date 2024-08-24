"Брайтон" вырвал победу против "Юнайтед"

Гол Жоао Педро на пятой компенсированной минуте позволил "Брайтону" вырвать победу 2:1 в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на слухи насчет "Наполи", Билли Гилмор вышел в стартовом составе "чаек", заменив Матса Виффера. Жоржиньо Рюттер, рекордное приобретение, начал матч в запасе.



Стартовый же состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 1:0 над "Фулхэмом".



Как и подобает для полуденного матча, команды начали неторопливо. Первый опасный момент возник на 11-й минуте, когда Диогу Далот, получив простор на левом фланге, навесил в центр штрафной, а Амад Диалло пробил ногой по летящему мячу и не попал в створ.



Постепенно гости обозначили некоторое преимущество и вскоре нанесли еще несколько неточных ударов.



Хозяева почти ничего не показывали впереди, но это не помешало им открыть счет на 32-й минуте. Каору Митома с левого края штрафной прострелил во вратарскую, а там никто не помешал Данни Уэлбеку отправить мяч в сетку — 1:0.



Уже спустя минуту Маркус Рэшфорд со второй попытки пробил голкипера "Брайтона" Джейсона Стила, однако из-за офсайда у нападающего "Юнайтед" ответный гол был отменен.



В остатке первого тайма "дьяволы" были достаточно активны, но лишь наиграли на один удар в створ.



В перерыве у гостей на замену вышел нападающий Джошуа Зиркзее, но второй тайм лучше начали хозяева. На 52-й минуте Далот вынес катившийся в пустые ворота мяч после удара Джеймса Милнера.



На 58-й минуте "чайки" снова были близки ко второму голу, но удар Уэлбека головой пришелся в перекладину.



Не сумев сделать счет комфортным, на 60-й минуте "Брайтон" пропустил ответный гол. Диалло ворвался в штрафную с правого фланга, убрал в сторону защитника и пробил с рикошетом от Ян Пола Ван Хекке — 1:1.



Когда счет стал равным, игра вскрылась. Обе команды стремились вперед и имели пространство для атак.



На 71-й минуте вышедший на замену Алехандро Гарначо замкнул прострел Бруну Фернандеша вдоль ворот, но перед тем, как оказаться в сетке, мяч задел находившегося в офсайде Зиркзее, поэтому гол был отменен.



В концовке команды несколько остепенились, а Эрик Тен Хаг даже выпустил на замену Маттейса Де Лигта и Скотта Мактоминея, чтобы избежать неожиданностей.



Однако неожиданность все же случилась. На пятой компенсированной минуте Симон Адингра с левого края штрафной набросил мяч в район дальней штанги, где Жоао Педро пробил головой с отскоком от газона — 2:1.



Первый и второй голы в этом матче были забиты против логики игры. Соперники были достойны друг друга, и если бы не то неудачное касание Зиркзее, для "Юнайтед" все могло сложиться иначе.



"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче