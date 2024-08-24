"Брайтон" вырвал победу против "Юнайтед"
Гол Жоао Педро на пятой компенсированной минуте позволил "Брайтону" вырвать победу 2:1 в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".
Несмотря на слухи насчет "Наполи", Билли Гилмор вышел в стартовом составе "чаек", заменив Матса Виффера. Жоржиньо Рюттер, рекордное приобретение, начал матч в запасе.
Стартовый же состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 1:0 над "Фулхэмом".
Как и подобает для полуденного матча, команды начали неторопливо. Первый опасный момент возник на 11-й минуте, когда Диогу Далот, получив простор на левом фланге, навесил в центр штрафной, а Амад Диалло пробил ногой по летящему мячу и не попал в створ.
Постепенно гости обозначили некоторое преимущество и вскоре нанесли еще несколько неточных ударов.
Хозяева почти ничего не показывали впереди, но это не помешало им открыть счет на 32-й минуте. Каору Митома с левого края штрафной прострелил во вратарскую, а там никто не помешал Данни Уэлбеку отправить мяч в сетку — 1:0.
Уже спустя минуту Маркус Рэшфорд со второй попытки пробил голкипера "Брайтона" Джейсона Стила, однако из-за офсайда у нападающего "Юнайтед" ответный гол был отменен.
В остатке первого тайма "дьяволы" были достаточно активны, но лишь наиграли на один удар в створ.
В перерыве у гостей на замену вышел нападающий Джошуа Зиркзее, но второй тайм лучше начали хозяева. На 52-й минуте Далот вынес катившийся в пустые ворота мяч после удара Джеймса Милнера.
На 58-й минуте "чайки" снова были близки ко второму голу, но удар Уэлбека головой пришелся в перекладину.
Не сумев сделать счет комфортным, на 60-й минуте "Брайтон" пропустил ответный гол. Диалло ворвался в штрафную с правого фланга, убрал в сторону защитника и пробил с рикошетом от Ян Пола Ван Хекке — 1:1.
Когда счет стал равным, игра вскрылась. Обе команды стремились вперед и имели пространство для атак.
На 71-й минуте вышедший на замену Алехандро Гарначо замкнул прострел Бруну Фернандеша вдоль ворот, но перед тем, как оказаться в сетке, мяч задел находившегося в офсайде Зиркзее, поэтому гол был отменен.
В концовке команды несколько остепенились, а Эрик Тен Хаг даже выпустил на замену Маттейса Де Лигта и Скотта Мактоминея, чтобы избежать неожиданностей.
Однако неожиданность все же случилась. На пятой компенсированной минуте Симон Адингра с левого края штрафной набросил мяч в район дальней штанги, где Жоао Педро пробил головой с отскоком от газона — 2:1.
Первый и второй голы в этом матче были забиты против логики игры. Соперники были достойны друг друга, и если бы не то неудачное касание Зиркзее, для "Юнайтед" все могло сложиться иначе.
"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
24.08.2024 16:35
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Последние комментарии:
е6ать думал максимум 1-0 будет за 20 мин
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После МЮ, смотреть матч Сити одно удовольствие)) КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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кекстер, ебало к осмотру))
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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Дуда попросил Зеленского не добавить убегающих с Украины российских солдат. Он позвонит Зеленскому с такой просьбой. На что Зеленский ответил, что возможно в этот момент у него будет занят телефон. Фактически, в два рыла поляк и еврей унижают куколда Пыпу, который уже даже массированные ракетные удары по объектам энергетики запретил. Это какой-то позор!
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Одним из тех, кто оказал сопротивление абу-бандитам в ИК-19, был осужденный за дезертирство. 34-летний мужчина попал в колонию весной 2024 года. До этого он был мобилизован в сентябре 2022-го, получил ранение, попал в госпиталь, а затем отказался возвращаться в часть. В мае Башкатов получил 5 лет лишения свободы по статье дезертирство. Две недели назад Башкатов позвонил матери и рассказал, что подписал контракт с Минобороны ради досрочного освобождения. Осужденный должен был отправиться на СВО, но не успел. 23 августа Башкатова убили абу-бандиты. Попасть на войну в результате мобилизации, дезертировать, сесть, чтобы снова согласиться попасть на войну и в итоге погибнуть от рук ваххабитов в колонии. Нарочно не придумаешь. Пыпа, итоги.
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Как дела, дырявые горожане?
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Чаечки на изи. Трэшфорд - дно, которое должно было быть продано в первую очередь, а не Писсака.
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Хуй зна что в гарначо осо6енного. Улучшенная версия чмудрика, но такая же бестолковая.
Чет бегает туда сюда, а финальное решение обычно неправильное
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Ну столько времени, как дает МЮ, им нужно попробовать Поттера. Нидерландец вообще никакой
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Тоттенхэм БУДЕТ на троне! COYS
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Вот почему всем всем любителям испанского, итальянского. французского, немецкого футбола постоянно вещаю об преимуществе английского.
Тут бьют не взирая на прошлые титулы...
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Пока лысая щалашовка у руля , муму так и будет отсасывать . От фулхэма отскочили, тут же такого не было
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Глянуть что ли Зенит через часик?)
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Брайтон ночной кошмар Тен Хага при любом тренере.
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24.08.2024 15:07 #
imf-tau
Пропустили с нихуя, теперь будем камбечить героически как обычно.
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Источник: http://fapl.ru/posts/109557/?c=1
братишечки хоть в этот раз не глумитесь над моей дурочкой плизки(( обещаю рано или поздно до нее дойдет что лучше держать ротик на замочке и не АНАЛизировать
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Абсолютно самодельное поражение от МЮ, вызванное прежде всего собственным идиотизмом.
1. Маунт в качестве "pressing machine" не рабоатет. Он бесполезно носит как ебанутый уже третий матч не получая мяча, сам прессинг не дает ничего. Ответсвенный за этот идиотизм - Тен Хаг, как тот кто выбирал состав и тактику;
2. Выйти на матч против Брайтона с намерением играть первым номером без нападающего - идиотизм высшей пробы, мы украли у себя 45 минут. Виноват - Тен Хаг как тот выбирал состав;
3. Решфорд не тянет, не в форме и абсолютно бесполезен уже третий матч. Можно много веритьв игрока но он не дал НИ ОДНОГО ПОВОДА вернуть его в состав, ни одной нормальной игры. Решфорд должен быть выкинут на скамейку или вообще из состава за такую игру. Санчо не сделал и 10й доли тех косяков что это чудо - но он вне состава. Виноват - Тен Хаг, потому что он ставит Решфорда в состав за каким-то хером одному ему известным;
4. Гарначо был неплох моментами, но опять таки - не полезен в общей картине. Амад провел плохой первый тайм, но хороший второй. Бруно - очень неаккуратно проебал все свои возможности, Матоминей вышел и .. исчез нахуй, надеюсь исчезнет нахуй до конца ТО куда-нибудь;
5. Защита сегодня допустила 4 ошибки серьезные, причем Мага 1 (первый гол), Лисандро 2 (но его спас Далот и Онана) + левая сторона со вторым голом. Второй тайм от маги вообще образцовый по качеству, в целом хороший матч от него несмотря даже на ошибки, Лича был хуже.
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Не лучший матч Брайтона. Победа на классе.
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