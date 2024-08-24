"Саутгемптон" согласовал покупку Бейло

Юстин Бейло "Саутгемптон" договорился о покупке голкипера голландского "Фейеноорда" Юстина Бейло.

"Саутгемптон" находился в поисках нового первого номера с момента своего возвращения в Премьер-Лигу, и ранее с переходом к "святым" связывали Аарона Рамсдейла из "Арсенала".

Однако в итоге "Саутгемптон" остановил свой выбор на Бейло. "Святые" уже достигли договоренности с "Фейеноордом" и теперь ждут Юстина на медобследование, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Всю свою карьеру до сих пор 26-летний Бейло провел в "Фейеноорде". За сборную Голландии Юстин дебютировал в 2021 году.


Метки Бейло, Саутгемптон, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 175



Поиск: