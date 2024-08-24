"Саутгемптон" согласовал покупку Бейло

"Саутгемптон" договорился о покупке голкипера голландского "Фейеноорда" Юстина Бейло.

"Саутгемптон" находился в поисках нового первого номера с момента своего возвращения в Премьер-Лигу, и ранее с переходом к "святым" связывали Аарона Рамсдейла из "Арсенала".



Однако в итоге "Саутгемптон" остановил свой выбор на Бейло. "Святые" уже достигли договоренности с "Фейеноордом" и теперь ждут Юстина на медобследование, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Всю свою карьеру до сих пор 26-летний Бейло провел в "Фейеноорде". За сборную Голландии Юстин дебютировал в 2021 году.