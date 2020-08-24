Гвардиола признался, что нарушил свое правило, вернув Гюндогана
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что нарушил свое негласное правило, вернув полузащитника Илкая Гюндогана.
Накануне "Сити" подтвердил возвращение Гюндогана после одного сезона, проведенного Илкаем в "Барселоне".
Гвардиола признается, что обычно не принимает назад своих бывших игроков, особенно когда речь о футболисте, которому в октябре исполнится 34 года.
Однако Гвардиола решил сделать исключение для Гюндогана, который ранее в своей карьере провел семь сезонов в "Сити".
"Я как тренер не являюсь большим поклонником возвращения игроков в таком возрасте. Но я довольно хорошо его знаю, и он обладает правильным характером. Он является настоящим бойцом, и из-за финансовой ситуации "Барселоны" он вернулся бесплатно".
"Мы поговорили и сказали: "Окей, мы можем сделать это". Я не участвовал в переговорах между клубами и насчет зарплаты. Мы должны были попытаться, и все случилось".
"Он может играть на той же позиции, что и Родри, что и Ковачич, что и Нико (О'Райли), что и Матеуш Нунеш. Родри и Гюндоган могут играть в качестве атакующих полузащитников, а также он может играть "ложную девятку".
"Поэтому он является игроком, который способен исполнять различные роли. Он не является футболистом какого-то одного плана. Он понимает, что нужно, чтобы играть на различных позициях. Каждый уважает Гюндо. Он так умен и честен, ставя команду и клуб выше собственных интересов", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
24.08.2024 15:00
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