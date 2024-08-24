Переход Бройи в "Ипсвич" на грани срыва

Ожидавшийся переход нападающего "Челси" Армандо Бройи в "Ипсвич" оказался на грани срыва.

На днях стало известно, что "Ипсвич" договорился с "Челси" о том, что возьмет Бройю в аренду на сезон 2024/25 с последующим выкупом за 30 миллионов фунтов, если сможет удержаться в Премьер-Лиге.



Однако The Guardian стало известно, что теперь сделка находится под угрозой. Это вызвано "проблемами с документами", которые не имеют отношения к "Челси".



Бройя все еще может оказаться в "Ипсвиче", но прямо сейчас "трактористы" рассматривают альтернативы 22-летнему албанцу.