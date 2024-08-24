Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Микель Мерино прибыл в Лондон, чтобы завершить свой переход в "Арсенал".

Ранее на этой неделе "Арсенал" совершил прорыв в переговорах с "Реал Сосьедад", согласовав компенсацию за Микеля в размере 38.5 млн. евро (32.7 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.2 млн. фунтов) в виде бонусов.



По информации Sky Sports, 28-летний игрок сборной Испании уже договорился с "Арсеналом" об условиях личного контракта на четыре года с опцией продления на пятый.



Прямо сейчас Мерино находится в Лондоне, и в этот уикенд Микель пройдет медобследование, после чего официально присоединится к "канонирам".



Мерино сыграл 242 матча за "Реал Сосьедад" после своего перехода из "Ньюкасла" шесть лет назад, в 2020 году выиграв Кубок Испании.