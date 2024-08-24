Саа считает, что Санчо может сберечь МЮ десятки миллионов фунтов

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что вингер Джейдон Санчо может сберечь "красным дьяволам" многие десятки миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Юнайтед" интересовался Хави Симонсом и некоторыми другими полузащитниками атакующего плана, и Саа соглашается, что "дьяволам" не хватает игрока на этой позиции.



Однако, как кажется Луи, "Юнайтед" не обязательно выходить на трансферный рынок, потому что у "дьяволов" все еще есть Санчо, вернувшийся из аренды в дортмундской "Боруссии" и помирившийся с главным тренером Эриком Тен Хагом.



"Манчестер Юнайтед" нужно обзавестись новым атакующим полузащитником этим летом. Но Джейдон Санчо будет ощущаться как новое приобретение, если он останется и сможет обрести свою форму".



"То, как он играл за дортмундскую "Боруссию", показывает, что он все еще способен на это. Он может стать тем креативным игроком, который нужен Эрику Тен Хагу. "Юнайтед" также нужны люди с характером, им не хватает этого".



"Юнайтед" нужно, чтобы количество игроков с большим характером превзошло количество тех игроков, которым комфортно не побеждать. Сейчас у них слишком много таких игроков", — цитирует Саа Daily Mirror.