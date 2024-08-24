Агбонлахор хочет, чтобы "Вилла" подписала Стерлинга

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что бирмингемскому клубу стоит пригласить вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

В данный момент Стерлинг ищет себе новый клуб, и ранее на этой неделе стало известно, что "Вилла" ведет переговоры с "Челси" насчет аренды Рахима.



Агбонлахор, который сыграл 391 матч за "Виллу", убежден, что главный тренер "вилланов" Унаи Эмери помог бы Стерлингу вернуться в свою лучшую форму после невыразительного прошлого сезона.



"Я просто думаю: "Почему нет?" Знаете, Рахиму Стерлингу — 29. Мы говорим не о ком-нибудь, кому давно за 30. На старте прошлого сезона все мы удивлялись тем, что Гарет Саутгейт не вызывает его в сборную".



"Он был в такой замечательной форме. В "Челси" творился беспорядок в прошлом сезоне. Игроки не получали матчей, чтобы проявить себя. То был плохой сезон для большинства игроков "Челси".



"Если условия будут правильными и если клуб этого захочет, почему бы фанатам "Астон Виллы" не поддержать это? Потому что он может быть выдающимся игроком, когда его правильно наставляет тренер топ-уровня вроде Унаи Эмери — уверен, он заставит его играть в свой лучший футбол", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.