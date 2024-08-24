Гвардиола рад, что слушания по 115 нарушениям "Сити" скоро начнутся

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рад, что слушания по обвинениям его клуба в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей начнутся уже в следующем месяце.

Премьер-Лига обвинила "Сити" в нарушениях правил ФФП еще в феврале 2023, и в сентябре независимая комиссия, наконец, начнет судить "горожан".



Гвардиола рад такому раскладу и, как и большинство, хочет поскорее узнать вердикт. Хосеп уверен, что этот процесс не окажет влияния на игру его команды.



"Я рад, что это скоро начнется, и надеюсь, это скоро закончится — на благо всех нас. Особенно на благо нашего клуба, а также всех остальных клубов Премьер-Лиги, как и всех людей, который не хотят ждать вердикта".



"Я от всего сердца желаю навестить суд, независимую комиссию — повторюсь, независимую — и как можно скорее узнать вердикт. Мы примем его, как и всегда".



"Может ли это повлиять на игру "Сити"? Нет, мы имеем с этим дело уже три или четыре года", — цитирует Гвардиолу BBC.