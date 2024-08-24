Артета: "Стерлинг был невероятен"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у него не было никаких проблем с вингером "Челси" Рахимом Стерлингом в период их совместной работы в "Манчестер Сити".

В данный момент Стерлинг ищет себе новый клуб, не сумев найти общего языка с наставником "Челси" Энцо Марески.



Однако лично у Артеты не было никаких проблем со Стерлингом, когда Микель ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити".



"Мое время с Рахимом было исключительным. Вместе мы создали по-настоящему сильные отношения. Он был невероятен в то время".



"Он тоже многому меня научил — насчет обращения с отдельными игроками, как игроки мыслят, как мы можем помочь им и поддержать их. Он — тот, к кому я испытываю по-настоящему сильные чувства", — цитирует Артету Sky Sports.