Артета: "Стерлинг был невероятен"

Рахим Стерлинг Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у него не было никаких проблем с вингером "Челси" Рахимом Стерлингом в период их совместной работы в "Манчестер Сити".

В данный момент Стерлинг ищет себе новый клуб, не сумев найти общего языка с наставником "Челси" Энцо Марески.

Однако лично у Артеты не было никаких проблем со Стерлингом, когда Микель ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити".

"Мое время с Рахимом было исключительным. Вместе мы создали по-настоящему сильные отношения. Он был невероятен в то время".

"Он тоже многому меня научил — насчет обращения с отдельными игроками, как игроки мыслят, как мы можем помочь им и поддержать их. Он — тот, к кому я испытываю по-настоящему сильные чувства", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2024 08:00

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  1. farot 24.08.2024 09:34 # farot
    покупай тогда, пиздабол

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  2. nurzhik07 24.08.2024 08:25 # nurzhik07
    Ага, был невероятен настолько, что решили продать его в Челси)

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