"Брайтон" согласовал покупку О'Райли
"Брайтон" договорился о покупке полузащитника "Селтика" Мэтта О'Райли за 30 миллионов фунтов, включая бонусы.
Ранее этим летом итальянская "Аталанта" сделала несколько предложений о покупке О'Райли, которого также сватали в "Челси" на замену Конору Галлахеру и в "Атлетико".
Однако Daily Mail стало известно, что борьбу за О'Райли выигрывает "Брайтон". "Чайки" уже согласовали компенсацию за Мэтта, и это будет рекордная продажа в истории шотландского футбола.
Ожидается, что теперь О'Райли пропустит матч "Селтика" против "Сент-Миррена" в субботу и отправится на юг Англии, чтобы уладить формальности, связанные со своим трансфером.
После приобретения 23-летнего датчанина "Брайтон" будет готов дать зеленый свет на переход полузащитника Билли Гилмора в "Наполи".
24.08.2024 07:00
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