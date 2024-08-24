"Наполи" совершил прорыв в переговорах по Лукаку

Итальянский "Наполи" совершил прорыв в переговорах о покупке нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Прошлый сезон Лукаку отыграл в аренде в "Роме", которая не стала выкупать Ромелу. К счастью для "Челси", на должность главного тренера "Наполи" был назначен Антонио Конте, при котором 31-летний бельгиец демонстрировал лучший футбол в своей карьере, выступая за "Интер".



Именно Конте стоит за интересом "Наполи" к Лукаку, и BBC сообщает, что сейчас представитель Серии А вплотную приблизился к компромиссу с "Челси", хотя журналист Фабрицио Романо, что устная договоренность двух клубов уже достигнута.



Если верить BBC, "Наполи" заплатит за Лукаку около 30 миллионов фунтов. Сделка также будет предусматривать ряд бонусов.



Трансфер Лукаку может создать условия для перехода нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в "Челси". "Синие" предпочитают взять 25-летнего игрока сборной Нигерии в аренду с последующим выкупом.