2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 24 августа, семью поединками стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" потерпел четыре поражения в пяти последних домашних матчах Премьер-Лиги — на одно больше, чем в 25 предыдущих на "Амекс". При Эрике Тен Хаге "Манчестер Юнайтед" выиграл на выезде в чемпионате столько же поединков, как и проиграл (16 побед, 6 ничьих, 16 поражений). В заключительном туре прошлого сезона "чайки" проиграли дома "красным дьяволам" со счетом 0:2, прервав серию из четырех побед подряд в очных встречах в Премьер-Лиге.



К тренировкам с "Брайтоном" вернулись Тарик Лэмпти, Первис Эступиньян и Эван Фергюсон. Янкуба Минте в порядке, несмотря на подозрения насчет сотрясения. Жоржиньо Рюттер может дебютировать за свой новый клуб.



В лазарете "Юнайтед" остаются Виктор Линделеф, Лени Йоро, Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Расмус Хейлунд.







ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 17:00



"Тоттенхэм" выигрывал первый домашний матч Премьер-Лиги в пяти из шести предыдущих сезонов. "Эвертон" не добивался побед в августе в трех предыдущих сезонах английского первенства. "Ириски" лишь однажды обыграли "шпор" в 23 последних встречах в Премьер-Лиге — 0:1 на выезде в первом туре кампании 2020/21 (11 ничьих, 11 поражений).



В этом матче "Тоттенхэм" будет лишен Родриго Бентанкура и Доминика Соланке. У первого сотрясение, а второй травмировал лодыжку против "Лестера". Педро Порро, Ив Биссума и Вильсон Одобер готовы выйти на поле.



"Эвертону" предстоит оценить состояние Джеймса Тарковски, которого беспокоит растяжение задней поверхности бедра. Эшли Янг отбывает дисквалификацию. Джаррад Брантуэйт, Шеймус Коулмен, Натан Паттерсон, Джеймс Гарнер и Юссеф Шермити травмированы.



САУТГЕМПТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



"Саутгемптон" не выиграл ни одного из 14 последних матчей в высшем дивизионе (4 ничьи, 10 поражений), и это худшая серия клуба с 1989 года. "Ноттингем Форест" имеет возможность оформить третью подряд выездную победу в Премьер-Лиге, чего не случалось с 1995 года. "Святые" еще не обыгрывали "лесников" на своем поле в Премьер-Лиге (2 ничьи, 4 поражения).



"Саутгемптон" по-прежнему лишен Гэвина Базуну, Камалдина Сулеманы и Хуана Лариоса.



Полузащитнику "Форест" Данило предстоит операция после перелома лодыжки. Ола Айна и Энтони Эланга под вопросом. Новичок Никола Миленкович доступен после дисквалификации.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ИПСВИЧ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" выиграл 17 из 18 последних матчей против новичков Премьер-Лиги, лишь уступив дома "Лидсу" со счетом 1:2 в апреле 2021. "Ипсвич" не забивал в семи последних выездных поединках против действующего чемпиона Англии. "Горожане" и "трактористы" встретятся впервые с января 2002, когда первые, выступая во втором дивизионе, победили на выезде вторых, представлявших Премьер-Лигу, со счетом 1:4 в Кубке Англии.



"Сити" ожидает документов по вернувшемуся из "Барселоны" Илкаю Гюндогану. Родри пока не набрал оптимальную форму для игры в футбол. Савиньо беспокоит колено.



Полузащитник Калвин Филлипс не сыграет за "Ипсвич" из-за условий своей аренды. Ариянет Мурич и Йенс Каюсте могут дебютировать за свой новый клуб.



ФУЛХЭМ — ЛЕСТЕР 17:00



"Фулхэму" не удавалось выиграть свой первый домашний матч в пяти последних сезонах своих выступлений в Премьер-Лиге (1 ничья, 4 поражения). Ни одна другая команда в четырех высших дивизионах Англии не одержала побед на выезде в рамках чемпионата в прошлом сезоне больше, чем "Лестер" (14). "Дачники" выиграли обе последние встречи с "лисами" в Премьер-Лиге.



Новичок "Фулхэма" Сандер Берге пока не в форме для выхода в стартовом составе.



Полузащитник Оливер Скипп надеется дебютировать за "Лестер". Якуб Столарчик, Конор Коуди и Патсон Дака по-прежнему травмированы.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Кристал Пэлас" может впервые в своей истории оформить пять домашних побед кряду в высшем дивизионе. "Вест Хэм" выиграл только четыре из 20 своих матчей Премьер-Лиги в 2024 году (7 ничьих, 9 поражений). В четырех последних встречах "орлов" и "молотобойцев" на "Селхерст Парк" было забито 24 гола — в среднем по шесть за матч.



"Пэлас" едва проводил в другие клубы Йоакима Андерсена и Джордана Айю. Уилл Хьюз приболел и поэтому под вопросом. У Матеуса Франки травма ребра.



"Вест Хэм" рискует недосчитаться полузащитника Эдсона Альвареса, который не играет с полученной на Кубке Америки травмы задней поверхности бедра. Аарон Ван-Биссака и Луис Гильмере готовы к дебюту.



АСТОН ВИЛЛА — АРСЕНАЛ 19:30



"Астон Вилла" выигрывала свой первый домашний матч чемпионата в каждом из четырех предыдущих сезонов. "Арсенал" одержал восемь побед в девяти выездных поединках Премьер-Лиги в 2024 году (1 ничья), забив 28 голов и оформив семь "клин-шитов". В прошлом сезоне "вилланы" сделали дубль против "канониров", нанеся тем 40% их поражений за всю кампанию Премьер-Лиги 2023/24.



На кадровом фронте в "Вилле" без изменений.



Нет каких-либо новостей и в стане "Арсенала". Юрриен Тимбер и Риккардо Калафьори, вероятно, вновь могут рассчитывать лишь на выход со скамейки.