Гринвуд променял сборную Англии на Ямайку

Английский нападающий "Марселя" Мейсон Гринвуд решил связать свою международную карьеру со сборной Ямайки.

Ранее этим летом Гринвуд перешел из родного "Манчестер Юнайтед" во французский "Марсель" по сделке стоимостью 26.6 млн. фунтов.



Вслед за клубом 22-летний нападающий решил сменить и национальную команду, поддавшись уговорам нового главного тренера сборной Ямайки Стива Макларена, сообщает Daily Mirror.



На счету Гринвуда только один матч за сборную Англии — против Исландии в Лиге Наций в 2020 году. Мейсон запомнился тем, что тогда вместе с Филом Фоденом привел девушек в отель, вопреки коронавирусным ограничением.



В данный момент Гринвуд, с которого в феврале 2023 сняли подозрения в изнасиловании и избиении своей девушки, находится в процессе переоформления своей регистрации в ФИФА.



Согласно правилам ФИФА, игрок имеет право сменить сборную, если сыграл не более трех матчей за другую национальную команду в возрасте до 21 года. Перейти под знамена Ямайки Гринвуду позволяет происхождение его отца.