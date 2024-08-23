Джордан Айю сменил "Пэлас" на "Лестер"

"Лестер" объявил о приобретении нападающего "Кристал Пэлас" Джордана Айю за 8 миллионов фунтов, включая бонусы.

Айю заключил с вернувшимся в Премьер-Лигу "Лестером" контракт до 2026 года и стал уже седьмым новичком команды Стива Купера в это трансферное окно.



Айю выступал за "Пэлас" с 2018 года. В течение этого времени 32-летний ганец забил 23 гола в 212 матчах.



За сборную Ганы Айю сыграл свыше 100 матчей, приняв участие в Чемпионатах Мира 2014 и 2022 годов, а также в шести Кубках Африки.