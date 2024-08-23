"Брайтон" отправил Барко в "Севилью"

Валентин Барко "Брайтон" отправил полузащитника Валентино Барко в аренду в испанскую "Севилью" до конца сезона 2024/25.

Сыграв 35 матчей за родную "Боку Хуниорс", в январе 2024 Барко присоединился к "Брайтону". Всего Валентин провел семь поединков за "чаек" во всех соревнованиях.

Новый главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер решил, что 20-летнему аргентинцу, который также способен сыграть защитника, будет лучше набираться опыта на стороне.

"Валентин добился хорошего прогресса с нами в прошлом сезоне, и это отличная возможность для него получить опыт и минуты в одном из ведущих клубов Испании в очень конкурентной среде", — сообщил Хюрцелер.


Метки аренда, Барко, Брайтон, Севилья, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2024 21:45

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