"Брайтон" отправил Барко в "Севилью"

"Брайтон" отправил полузащитника Валентино Барко в аренду в испанскую "Севилью" до конца сезона 2024/25.

Сыграв 35 матчей за родную "Боку Хуниорс", в январе 2024 Барко присоединился к "Брайтону". Всего Валентин провел семь поединков за "чаек" во всех соревнованиях.



Новый главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер решил, что 20-летнему аргентинцу, который также способен сыграть защитника, будет лучше набираться опыта на стороне.



"Валентин добился хорошего прогресса с нами в прошлом сезоне, и это отличная возможность для него получить опыт и минуты в одном из ведущих клубов Испании в очень конкурентной среде", — сообщил Хюрцелер.