Коул будет ассистировать Карсли в сборной Англии

Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул был назван ассиситентом временно исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли.

Ранее в августе FA объявила, что Карсли возглавит сборную Англии на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии в сентябре, а если потребуется — и дальше осенью.



А сегодня стало известно, что правой рукой Карсли будет 43-летний Коул, который сам сыграл 107 матчей за английскую сборную. Еще одним помощником Ли становится бывший защитник "Манчестер Сити" и "Эвертона" Джолеон Лескотт.



Именно Коул ассистировал Карсли прошлым летом, когда Ли привел молодежную сборную Англии к победе на Чемпионате Европы U-21.



Добавим, англичане начнут свой путь в Лиге Наций с выезда в Ирландию 7 сентября. Спустя три дня подопечные Карсли примут на "Уэмбли" Финляндию.