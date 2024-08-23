Коул будет ассистировать Карсли в сборной Англии

Эшли Коул и Ли Карсли Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул был назван ассиситентом временно исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли.

Ранее в августе FA объявила, что Карсли возглавит сборную Англии на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии в сентябре, а если потребуется — и дальше осенью.

А сегодня стало известно, что правой рукой Карсли будет 43-летний Коул, который сам сыграл 107 матчей за английскую сборную. Еще одним помощником Ли становится бывший защитник "Манчестер Сити" и "Эвертона" Джолеон Лескотт.

Именно Коул ассистировал Карсли прошлым летом, когда Ли привел молодежную сборную Англии к победе на Чемпионате Европы U-21.

Добавим, англичане начнут свой путь в Лиге Наций с выезда в Ирландию 7 сентября. Спустя три дня подопечные Карсли примут на "Уэмбли" Финляндию.


Метки Карсли, Коул, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2024 21:00

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  1. takernofagiver 23.08.2024 21:02 # takernofagiver
    До сих пор не простил ему то, что он ушёл из Арсенала в синюю помойку и выиграл с ними ЛЧ.

    (ответить)

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