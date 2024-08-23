"Фулхэм" купил Йоакима Андерсена

"Фулхэм" объявил о приобретении центрального защитника "Кристал Пэлас" Йоакима Андерсена за 30 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Пэлас" отклонил два предложения "Фулхэма", запросив за Андерсена 40 млн. фунтов.



Однако "дачники" проявили настойчивость и в итоге договорились на 30 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Таким образом, Андерсен заключил с "Фулхэмом" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. Выступать за команду Марку Силвы 28-летний датчанин будет под 5-м номером.



Андерсен не будет чужаком в "Фулхэме" — именно у "дачников" Андерсен провел сезон 2020/21 на правах аренды из "Лиона".



За три года в "Пэлас" Андерсен сыграл 113 матчей во всех соревнованиях, забив три гола и отдав шесть результативных передач. В сезоне 2021/22 Йоаким достиг с "дачниками" полуфинала Кубка Англии.



"Конечно, я знаю клуб, я знаю, как "Фулхэм" играет, я знаю многих игроков, я знаю некоторых сотрудников, поэтому никому не нужно было меня уговаривать — я и так знал многие вещи", — сообщил Андерсен.



