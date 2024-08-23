"Борнмут" договаривается насчет аренды Кепы

"Борнмут" работает над приглашением голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

Ранее этим летом Кепа вернулся в "Челси" после сезона аренды в "Реале", ожидаемо обнаружив, что ему нет места в планах главного тренера "синих" Энцо Марески.



По информации The Athletic, "Борнмут" определил Кепу как свою цель номер один по укреплению последнего рубежа и уже ведет переговоры с "Челси" о приглашении 29-летнего испанца на правах аренды.



"Борнмуту" известно, что в услугах Кепы заинтересованы и другие клубы, поэтому "вишенки" держат в уме альтернативный вариант с Аароном Рамсдейлом из "Арсенала".



Добавим, контракт Аррисабалаги с "Челси" истекает следующим летом, поэтому перед уходом в аренду Кепе пришлось бы договориться о продлении сотрудничества с "синими".