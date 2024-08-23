У Гвардиолы "не было никаких сомнений" насчет возвращения Гюндогана

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что без колебаний вернул полузащитника Илкая Гюндогана.

В свое время Арсен Венгер, тогда тренировавший "Арсенал", отказался принять обратно своего бывшего капитана Сеска Фабрегаса, когда тот покидал "Барселону".



В аналогичной ситуации Гвардиола поступил по-другому, и ранее в пятницу 33-летний Гюндоган вернулся в "Сити" после года на "Ноу Камп". По словам Хосепа, он этого не ожидал, но никаких сомнений не испытывал.



"Когда во время трансферного окна тренер говорит, что случиться может всякое, вот вам реальное доказательство. Это был совершенный сюрприз, это было неожиданно, но это случилось".



"Мы знаем его довольно хорошо — лично я, а также персонал, игроки и каждый".



"Вам известно его мастерство — в прошлом сезоне он играл за "Барселону", играл на высоком, высоком уровне, играл стабильно, играл много минут и матчей, был очень полезен".



"У нас не было никаких сомнений, и когда нам предоставилась эта возможность, мы были абсолютно рады его вернуть", — цитирует Гвардиолу The Independent.