Наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что хочет купить еще одного нападающего в остатке летнего трансферного окна.

Только в минувшую среду "Челси" завершил приобретение нападающего Жоау Фелиша из "Атлетико" за 46.3 млн. фунтов.



Однако Мареске не помешал бы еще один нападающий, который обладает репутацией проверенного бомбардира, потому что ни Фелиш, ни совершивший невероятный промах против "Серветта" накануне Марк Гиу таковым не являются.



"Я люблю Марка. Но если у нас есть возможность пригласить 9-го номера, который сможет помочь нам, тогда нам нужно попытаться. В противном случае мы будем в порядке".



"Если покупать просто ради покупки, то будет лучше, если мы больше никого не купим, потому что нам не нужно покупать игроков просто так".



"Но если покупать игроков, потому что они помогут нам прибавить, то такие игроки нам нужны. В противном случае мы довольны теми, кто у нас есть", — цитирует Мареску The Guardian.