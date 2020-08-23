Артета обсудит новый контракт после закрытия трансферного окна

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что начнет переговоры о новом контракте после закрытия летнего трансферного окна.

Ранее этим летом Артета вступил в заключительный год по своему контракту с "Арсеналом", который он тренирует с 2019.



В двух предыдущих сезонах "Арсенал" сражался за титул Премьер-Лиги, поэтому клуб, разумеется, хочет продлить сотрудничество с испанским специалистом.



Однако в ближайшую неделю 42-летний Артета будет сосредоточен на трансферах, и только после закрытия окна Микель собирается сесть за стол переговоров.



"Да, именно так".



"Нам нужно было сосредоточиться на трансферном окно, сделать и обсудить довольно много вещей. Этим мы и занимаемся, а о контракте мы позаботимся в правильный момент".



"Прежде всего я очень благодарен за то, где я сижу. Я благодарен людям, с которыми работаю каждый день, потому что такую гармонию, такое доверие и такое совпадение в видении по-настоящему сложно найти".



"Это нечто, что я всегда упоминаю, потому что я верю, что впереди у нас захватывающие времена. Это очень захватывает, и я очень взволнован насчет этого", — цитирует Артету Evening Standard.