Гюндоган вернулся в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" подтвердил возвращение в клуб полузащитника Илкай Гюндогана из "Барселоны".

Гюндоган заключил с "Сити" однолетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"Барселона" отпустила Гюндогана бесплатно, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость и зарегистрировать новичка Дани Ольмо.



Таким образом, Гюндоган вернулся в клуб, который он покинул свободным агентом прошлым летом и за который отыграл семь сезонов.



В течение этих семи сезонов 33-летний немец провел 304 матча и забил 60 голов, выиграв с "Сити" 14 трофеев.



"Мои семь лет в "Манчестер Сити" были временем чистого удовлетворения для меня на поле и за его пределами. Каждый знает, каким уважением я обладаю к Пепу — лучшему тренеру в мире, работа с которым делает тебя лучше каждый день".



"Если честно, мне не терпится снова надеть футболку "Сити", — сообщил Гюндоган.



Добавим, ранее в августе Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии, за которую он провел 82 матча.



