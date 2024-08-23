Гюндоган вернулся в "Манчестер Сити"

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" подтвердил возвращение в клуб полузащитника Илкай Гюндогана из "Барселоны".

Гюндоган заключил с "Сити" однолетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

"Барселона" отпустила Гюндогана бесплатно, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость и зарегистрировать новичка Дани Ольмо.

Таким образом, Гюндоган вернулся в клуб, который он покинул свободным агентом прошлым летом и за который отыграл семь сезонов.

В течение этих семи сезонов 33-летний немец провел 304 матча и забил 60 голов, выиграв с "Сити" 14 трофеев.

"Мои семь лет в "Манчестер Сити" были временем чистого удовлетворения для меня на поле и за его пределами. Каждый знает, каким уважением я обладаю к Пепу — лучшему тренеру в мире, работа с которым делает тебя лучше каждый день".

"Если честно, мне не терпится снова надеть футболку "Сити", — сообщил Гюндоган.

Добавим, ранее в августе Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии, за которую он провел 82 матча.

Илкай Гюндоган


Метки Барселона, Гюндоган, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1659

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Последние комментарии:




  1. moneycity 23.08.2024 16:48 # moneycity
    ну подарили по хате, от этого никто не обеднеет

    Источник: http://fapl.ru/posts/109547/?c=1

    Так и проходит вся жизнь пидорусов, а в случае цитаты, ещё и чурки таксиста.

    (ответить)

  2. mufc1994 23.08.2024 16:11 # mufc1994
    Пи3дец сколько напастей на Россию навалилось за эти годы, это жопа.

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  3. mash 23.08.2024 16:10 # mash
    Один из захватчиков ИК-19 надел самодельный жилет смертника, в руках — детонатор.

    Предварительно, взрывчатку сделали на основе бензина и промышленных жидкостей. Объём — 5-7 литров. Ингредиенты могли взять в гараже, где часто работают сидельцы. В их числе: загуститель из алюминиевой пудры.

    Подписывайся на Mash

    (ответить)

  4. narcot 23.08.2024 15:59 # narcot
    пыпа, итоги))



    «Это месть тем братьям, когда это случилось в Крокусе», — террористы, захватившие заложников в ИК-19 в Волгоградской области продолжают записывать видео, где объясняют свой «мотив».

    (ответить)

  5. sean-dyche18plus 23.08.2024 15:50 # sean-dyche18plus
    рыночек порешал

    Заключённые ИК 19 Суровикино купили ножи у самих же сотрудников фсин. Цена Зк за нож

    (ответить)

  6. xxa 23.08.2024 15:48 # xxa
    Голубой вернулся обратно в стан голубых. За голубых болеют только голубые

    (ответить)

  7. gameboy 23.08.2024 15:37 # gameboy
    Хуевые новости для Артетыча
    С другой стороны куда пихать его непонятно, чисто на банке будет сидеть и подменять Кову с Родри

    Примет ли он роль второй скрипки или начнёт выебываться - посмотрим)

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  8. the10 23.08.2024 15:24 # the10
    С потеплением в Антарктиде распространяется растительность

    &#8204;Создана первая общеконтинентальная карта растительности Антарктиды, которая выявила удивительное количество зеленых зон на территории континента. Под эгидой университета Эдинбурга и с использованием спутниковых данных ученые из международной команды обнаружили около 45 кв. км растительности. При этом 80 % из них расположено на Антарктическом п-ве и ближайших островах.

    Хотя это лишь 0,12 % от совокупной площади Антарктиды, карта представляет ценные данные о распределении флоры в труднодоступных местах.

    Исследователь Шарлотта Уолшоу отметила, что климатические изменения способствуют колонизации растений в этом регионе. Процесс начинается с появления водорослей и цианобактерий на голой земле, что создает благоприятные условия для развития мхов и лишайников. В последние годы наблюдается увеличение распространенности антарктических трав и мшанки из-за потепления, а также зафиксировано вторжение свыше сотни видов флоры, в том числе даже газонной травы.

    https://www.nature.com/articles/s41561-024-01492-4

    (ответить)

  9. narcot 23.08.2024 15:17 # narcot
    оруууууууууууууууууууууууууууууууу



    Кадыров подарил квартиры спортсменам, которые выступали на Олимпиаде за другие страны

    Борцу Разамбеку Жамалову выдали ключи от квартиры и 10 лямов рублей, а Исламу Дудаеву - ключи от квартиры.

    Первый выступает за сборную Узбекистана с февраля 2023 года, а Ислам Дудаев представляет сборную Албании с сентября 2021 года.

    Ранее похожая история произошла в Дагестане, где мэр Дербента подарил квартиру борцу, который принес Греции бронзу на Олимпиаде.

    Чего только не сделают главы самых дотационных регионов на деньги обычных Иванов-работяг

    (ответить)

  10. alex0msk 23.08.2024 15:14 # alex0msk
    КОРОЛЬ!!!

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  11. narcot 23.08.2024 15:13 # narcot
    Путину доложили о ситуации в волгоградской колонии №19

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  12. suddenly 23.08.2024 15:11 # suddenly
    С Барселоной нихуя не выиграл, а мог бы с Сити взять шестой титул.

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  13. the10 23.08.2024 15:06 # the10
    Правда ли, что есть арбузы мужского и женского пола? На что обращать внимание при покупке

    Выбрать вкусный арбуз — настоящая лотерея. Лайфхаков много, но ни один из них не гарантирует результата. Есть весьма популярный способ — установить «пол» арбуза: мол, существуют «мальчики» и «девочки». Причем отдавать предпочтение нужно последним — якобы они слаще.

    «Пол» арбуза

    «Эксперты» утверждают, что определить «гендер» арбуза легко. Если плод с хвостиком и продолговатый — это «мальчик», а бесхвостый и круглый — «девочка». Но так ли это в действительности?

    У арбузного куста и вправду есть мужские (с пыльцой) и женские (с завязью) цветы. Насекомые опыляют пестики женских цветков, и из тех образуются плоды. Поэтому на самом деле все ягоды арбуза — «девочки».

    Хвостик

    А как насчет хвостика? Если он зеленый, значит, плод свежайший. У полежавшего с неделю плода хвостик, как правило, засыхает. А еще высохший хвостик нередко указывает на больную корневую систему — тогда плод вряд ли будет сладким.

    Что еще?

    Что же влияет на сладость арбуза? Тут важны сорт, регион выращивания, характеристики почвы, удобрения, число ясных дней во время созревания плода и пр. Оценить это, конечно, непосредственно в торговой точке невозможно, так что остается только покупать арбузы у проверенных продавцов и обращать внимание на соблюдение санитарных норм.

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  14. hachidlo 23.08.2024 15:03 # hachidlo
    Виталя, срочно выбегай со своей порванной жопой, отчётом, сколько потратили шейхи и своими влажными мечтами о чемпионстве Аснла.
    Мир должен знать правду!

    Поздняков. Подписаться.

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  15. suckernotagiver 23.08.2024 15:01 # suckernotagiver
    Сбитый лётчик-вахбит) У нас стало ещё больше шансов на титул))

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