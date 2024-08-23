Гюндоган вернулся в "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" подтвердил возвращение в клуб полузащитника Илкай Гюндогана из "Барселоны".
Гюндоган заключил с "Сити" однолетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
"Барселона" отпустила Гюндогана бесплатно, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость и зарегистрировать новичка Дани Ольмо.
Таким образом, Гюндоган вернулся в клуб, который он покинул свободным агентом прошлым летом и за который отыграл семь сезонов.
В течение этих семи сезонов 33-летний немец провел 304 матча и забил 60 голов, выиграв с "Сити" 14 трофеев.
"Мои семь лет в "Манчестер Сити" были временем чистого удовлетворения для меня на поле и за его пределами. Каждый знает, каким уважением я обладаю к Пепу — лучшему тренеру в мире, работа с которым делает тебя лучше каждый день".
"Если честно, мне не терпится снова надеть футболку "Сити", — сообщил Гюндоган.
Добавим, ранее в августе Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии, за которую он провел 82 матча.
23.08.2024 15:00
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ну подарили по хате, от этого никто не обеднеет
Источник: http://fapl.ru/posts/109547/?c=1
Так и проходит вся жизнь пидорусов, а в случае цитаты, ещё и чурки таксиста.
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Пи3дец сколько напастей на Россию навалилось за эти годы, это жопа.
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Один из захватчиков ИК-19 надел самодельный жилет смертника, в руках — детонатор.
Предварительно, взрывчатку сделали на основе бензина и промышленных жидкостей. Объём — 5-7 литров. Ингредиенты могли взять в гараже, где часто работают сидельцы. В их числе: загуститель из алюминиевой пудры.
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пыпа, итоги))
«Это месть тем братьям, когда это случилось в Крокусе», — террористы, захватившие заложников в ИК-19 в Волгоградской области продолжают записывать видео, где объясняют свой «мотив».
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рыночек порешал
Заключённые ИК 19 Суровикино купили ножи у самих же сотрудников фсин. Цена Зк за нож
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Голубой вернулся обратно в стан голубых. За голубых болеют только голубые
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Хуевые новости для Артетыча
С другой стороны куда пихать его непонятно, чисто на банке будет сидеть и подменять Кову с Родри
Примет ли он роль второй скрипки или начнёт выебываться - посмотрим)
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С потеплением в Антарктиде распространяется растительность
‌Создана первая общеконтинентальная карта растительности Антарктиды, которая выявила удивительное количество зеленых зон на территории континента. Под эгидой университета Эдинбурга и с использованием спутниковых данных ученые из международной команды обнаружили около 45 кв. км растительности. При этом 80 % из них расположено на Антарктическом п-ве и ближайших островах.
Хотя это лишь 0,12 % от совокупной площади Антарктиды, карта представляет ценные данные о распределении флоры в труднодоступных местах.
Исследователь Шарлотта Уолшоу отметила, что климатические изменения способствуют колонизации растений в этом регионе. Процесс начинается с появления водорослей и цианобактерий на голой земле, что создает благоприятные условия для развития мхов и лишайников. В последние годы наблюдается увеличение распространенности антарктических трав и мшанки из-за потепления, а также зафиксировано вторжение свыше сотни видов флоры, в том числе даже газонной травы.
https://www.nature.com/articles/s41561-024-01492-4
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оруууууууууууууууууууууууууууууууу
Кадыров подарил квартиры спортсменам, которые выступали на Олимпиаде за другие страны
Борцу Разамбеку Жамалову выдали ключи от квартиры и 10 лямов рублей, а Исламу Дудаеву - ключи от квартиры.
Первый выступает за сборную Узбекистана с февраля 2023 года, а Ислам Дудаев представляет сборную Албании с сентября 2021 года.
Ранее похожая история произошла в Дагестане, где мэр Дербента подарил квартиру борцу, который принес Греции бронзу на Олимпиаде.
Чего только не сделают главы самых дотационных регионов на деньги обычных Иванов-работяг
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КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Путину доложили о ситуации в волгоградской колонии №19
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С Барселоной нихуя не выиграл, а мог бы с Сити взять шестой титул.
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Правда ли, что есть арбузы мужского и женского пола? На что обращать внимание при покупке
Выбрать вкусный арбуз — настоящая лотерея. Лайфхаков много, но ни один из них не гарантирует результата. Есть весьма популярный способ — установить «пол» арбуза: мол, существуют «мальчики» и «девочки». Причем отдавать предпочтение нужно последним — якобы они слаще.
«Пол» арбуза
«Эксперты» утверждают, что определить «гендер» арбуза легко. Если плод с хвостиком и продолговатый — это «мальчик», а бесхвостый и круглый — «девочка». Но так ли это в действительности?
У арбузного куста и вправду есть мужские (с пыльцой) и женские (с завязью) цветы. Насекомые опыляют пестики женских цветков, и из тех образуются плоды. Поэтому на самом деле все ягоды арбуза — «девочки».
Хвостик
А как насчет хвостика? Если он зеленый, значит, плод свежайший. У полежавшего с неделю плода хвостик, как правило, засыхает. А еще высохший хвостик нередко указывает на больную корневую систему — тогда плод вряд ли будет сладким.
Что еще?
Что же влияет на сладость арбуза? Тут важны сорт, регион выращивания, характеристики почвы, удобрения, число ясных дней во время созревания плода и пр. Оценить это, конечно, непосредственно в торговой точке невозможно, так что остается только покупать арбузы у проверенных продавцов и обращать внимание на соблюдение санитарных норм.
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Виталя, срочно выбегай со своей порванной жопой, отчётом, сколько потратили шейхи и своими влажными мечтами о чемпионстве Аснла.
Мир должен знать правду!
Поздняков. Подписаться.
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Сбитый лётчик-вахбит) У нас стало ещё больше шансов на титул))
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