Сон хочет запомниться легендой "Тоттенхэма"

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что хочет запомниться легендой лондонского клуба.

На следующей неделе Сон отметит девять лет с момента своего перехода в "Тоттенхэм". На протяжении каждого из восьми последних сезонов южнокорейский нападающий забивал минимум 14 голов в Премьер-Лиге.



Однако Сон считает, что одной только стабильности будет мало для легендарного статуса — 32-летний хочет трофей.



"Какое наследие я хочу оставить после себя? Легендарное".



"Думаю, провести 10 лет в одной команде — это хорошая попытка достичь этого. Ты должен быть стабилен и принести клубу что-нибудь".



"Я по-прежнему не считаю себя легендой этого клуба. Как я уже сказал, я хочу выиграть что-нибудь с "Тоттенхэмом", и тогда я буду очень рад называться легендой".



"Я пришел в "Тоттенхэм", чтобы выиграть трофей, и я надеюсь, мы сможем провести особенный сезон", — сообщил Сон BBC.