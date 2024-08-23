Сон хочет запомниться легендой "Тоттенхэма"

Сон Хен Мин Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что хочет запомниться легендой лондонского клуба.

На следующей неделе Сон отметит девять лет с момента своего перехода в "Тоттенхэм". На протяжении каждого из восьми последних сезонов южнокорейский нападающий забивал минимум 14 голов в Премьер-Лиге.

Однако Сон считает, что одной только стабильности будет мало для легендарного статуса — 32-летний хочет трофей.

"Какое наследие я хочу оставить после себя? Легендарное".

"Думаю, провести 10 лет в одной команде — это хорошая попытка достичь этого. Ты должен быть стабилен и принести клубу что-нибудь".

"Я по-прежнему не считаю себя легендой этого клуба. Как я уже сказал, я хочу выиграть что-нибудь с "Тоттенхэмом", и тогда я буду очень рад называться легендой".

"Я пришел в "Тоттенхэм", чтобы выиграть трофей, и я надеюсь, мы сможем провести особенный сезон", — сообщил Сон BBC.


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2024 14:00

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  1. suddenly 23.08.2024 14:08 # suddenly
    Ауди кап и Кубок Тигра уже выиграл - легенда!

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  2. suddenly 23.08.2024 14:07 # suddenly
    >>"Я пришел в "Тоттенхэм", чтобы выиграть трофей

    Facepalm...

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