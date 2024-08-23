Мареска: "Игра Мудрика — это как подброшенная монета"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска посетовал на нестабильность своего вингера Михаила Мудрика.

Накануне вечером Мудрик целиком сыграл квалификационный матч Лиги Конференций против "Серветта". Используя индивидуальное мастерство, Михаил несколько раз выходил на отличные позиции, но никакой пользы команде не принес.



Спустя более чем полтора года после своего перехода из "Шахтера" Мудрик все еще пытается нащупать свою игру, и Мареска признает, что в данный момент 23-летний украинец непредсказуем для него.



"Таков Миша, таков Мудрик — не только сегодня вечером, но и с момента своего перехода в клуб. У него были кое-какие хорошие моменты и затем моменты... Это как подбросить монету — ты не знаешь, какая сторона выпадет".



"Таков Миша. Если он сможет быть стабильнее, то сделает один шаг вперед", — цитирует Мареску Daily Mail.