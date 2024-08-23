Мареска хочет, чтобы Мадуэке остался в "Челси"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что хочет сохранить вингера Нони Мадуэке в своей команде.

На протяжении этого лета не утихают слухи, что Мадуэке может покинуть "Челси". Прежде всего Нони сватают в "Ньюкасл".



Накануне Мадуэке отметился голом после выхода на замену против "Серветта" в Лиге Конференций (2:0), что дало Мареске повод высказаться насчет 22-летнего англичанина.



"Мне действительно нравится Нони. Он должен понять, что ему нужно быть стабильным в тренировках на протяжении недели, и это единственная проблема. Он — хороший игрок, и он хорошо выступает за нас".



"Есть ли у Мадуэке будущее в "Челси"? Да, абсолютно. Но реальность такова, что до закрытия окна случиться может всякое. Но мне нравится, какого рода игроком является Нони".



"У нас так много матчей. Если не сегодня, он сыграет в следующем матче или через один. Мне он нравится. Он хорош с момента, как начал выступать за нас".



"Стабильность — единственное, что ему нужно улучшить. Ему нужно упорно трудиться каждый день, каждый день. Тогда он точно будет получать минуты", — цитирует Мареску The Independent.